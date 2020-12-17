丹麦王国驻华大使馆举办“和我同呼吸”项目开幕式

人民网北京12月17日电 12月16日下午，丹麦王国驻华大使馆在北京侨福芳草地购物中心举办了参与式艺术项目“和我同呼吸”的开幕式。

深吸一口气——然后在呼气的同时，在帆布上描绘出两条平行垂直的蓝色线条。这就是参与式艺术作品“和我同呼吸”对参与者提出的要求。其目标是让参与者认识到地球上的每个人都紧密相连，我们需要共同采取行动应对气候变化。

丹麦王国驻华大使马磊在开幕辞中表示：在当今时代，气候变化是备受世人关注的全球问题。中国和丹麦都为应对气候变化提出了非常雄心勃勃的目标，我们将密切合作，把这些设想转化为具体行动。到2030年，丹麦将成为完全使用可再生能源的国家。要想成功地控制气候变化，每个人都必须做出贡献。像“和我同呼吸”这样的艺术项目让人们参与到和气候变化相关的对话当中，也是让每个人生活方式“绿色化”的需要。

中国船舶信息中心高级工程师吴笑风认为，海事问题和气候变化息息相关，业界和学界都对寻求船舶替代能源，减少碳排放十分关注。作为一个长期性问题，应对气候变化需要付出持续努力。

非营利组织ART2030总监Luise Faurschou和艺术家耶普·海因还通过视频连线方式参与了现场活动。Luise认为，我们生活在一个幸运的时代。在这个时代，我们还有机会采取行动应对气候问题。她坚信，艺术是连接2030联合国可持续发展议程的途径。艺术家耶普·海因表示，呼吸是生命的一部分。“生命以第一次吸气开始，以最后一次呼气结束。人生在世，我们呼吸着一方空气，过着不同的生活。然而，每一次呼吸又使我们联系在一起，分享无差别的空气”。

演讲活动后，与会嘉宾共同揭晓并参与创作了这一艺术作品。

“和我同呼吸”由丹麦艺术家耶普·海因和非营利组织ART2030共同创立，旨在通过呼吸这一个简单通用的动作将全世界融合在一起，并提醒观众：我们所有人都有责任关爱我们的地球。在2019年9月第74届联合国大会和气候峰会期间，该项目在联合国总部首次启动，此后在世界各地巡回展出。据估测，截止2020年12月，“和我同呼吸”项目已覆盖并吸引全球超过9300万人参与。据介绍，12月16日至20日，参与式艺术项目“和我同呼吸”在北京侨福芳草地购物中心向公众开放，这也是此艺术项目在亚洲地区的首展。（实习生 王松松）

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