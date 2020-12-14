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 “好商品”助力泰国乡村发展

2020年12月14日10:19  来源：人民网-国际频道
 
在乌隆府残疾人同心互助协会编织手提袋的村民 孙广勇摄
在乌隆府残疾人同心互助协会编织手提袋的村民  孙广勇摄

人民网曼谷12月14日电（记者孙广勇）在泰国东北部乌隆府的乌隆直辖县汕抛镇侬布村，一片绿色的稻田中，高大的椰子树下，挂着“乌隆府残疾人同心互助协会”的大屋子内，十几位村民有说有笑聊着天，但每人手里的活没有闲着，有的在编织塑料手提袋，有的在缝纫传统染布短袖。

微风吹来，村民的笑声传得很远，一只名叫“糯米”的狗趴在主人呵蓬旁边，几个孩子跑来跑去。甘亚是三个孩子的母亲，她告诉记者：“在这里编织的手提袋送到曼谷大商场，卖的钱足够养活两个孩子上学，小女儿也经常来这里玩，还帮着大伙拿东西，从小就学会了依靠自己。”

“两年前，在泰国政府倡导、企业协助下，尚泰集团找到残疾人协会，看到我们有编织塑料手提袋的手艺，就提供资金购买更好的原材料，还请设计师进行设计，让手提袋更好看、更时髦，然后收购我们编织的手提袋送到曼谷去卖，帮我们找到了市场，创造了工作机会。现在，我们每人每月都有5000-7000泰铢（1元人民币约合4.5泰铢）的收入。”会长坦差诺告诉记者。

600多公里外，在曼谷市中心繁华的尚泰世界购物中心的“好商品Good Goods”专卖店里，坦差诺和村民编织的手提袋摆在显眼位置，既质朴又时尚的气质吸引了不少顾客。

专卖店里除了乌隆府的手提袋，还有北榄坡府的靛蓝染色棉，清莱的草藤包，素可泰的草药按摩油，春蓬府的椰子壳艺术品等等，传承了泰国手工艺文化，加上设计师的设计，款式更加时尚。尚泰集团执行董事披猜说：“该项目面向全国各地乡村的特色产品，我们从设计、质量和市场各个方面提供帮助，通过销售带动传统产品的知名度，从而改善乡村民众生活，就是中国谚语中的授人以渔。”

记者在“好商品Good Goods”专卖店转了一圈，看到既有时装类，也有手工制品，还有食品类，来自全泰国几十个府的300多个品种琳琅满目。“这个钱包既是泰国传统布料，还有泰国嘟嘟车的图案，我买了好几个送给国外的朋友。”正在挑选的顾客甘乍娜说。

来自乌隆府的手提袋贴上了“好产品”商标、安装了时髦的提手，价格是490泰铢；边沿加上了清迈特色布料的帽子，价格是790泰铢。“在样式和质量上经过提升的传统手工艺品，价格都是以前的两倍，专卖店一天能够销售30000泰铢左右，收入全部返还给村民和手工艺者。”经理素南塔告诉记者。

专卖店门口还有一个“坤湄吉”品牌的糯米皮肉丸摊位，几位厨师忙碌着。摊主吉拉蓬告诉记者：“出现新冠疫情后主要在网上销售糯米皮肉丸，听说有“好商品”项目，于是提交了申请，大约半个月后尚泰集团的工作人员就联系自己。摊位从9月份开始在“好商品”专卖店销售，与其他美食轮流摆摊，每个月来一周，每天能卖几千泰铢，更重要的是更多顾客了解到我们的品牌。”

参加“好商品Good Goods”项目的很多产品是泰国的“一村一品”，为了推广泰国世代相传的传统手工业和特色农业产品，泰国于2001年推出“一村一品”计划（One Tambon One Product，缩写为OTOP ），政府扶助每个村镇利用当地自然资源和特有材料，发展富有文化内涵的传统产业，生产特色产品。但是传统的产品面临如何提高产品时尚感、开拓更大的市场的问题。泰国内政部乡村发展厅官员纳帕甘告诉记者：“好商品”项目在“一村一品”保持传统特色的基础上不断创新，在专业设计师的帮助下，使产品提高档次、紧跟流行，帮助那些交通和信息不发达地区的传统手工艺得到传承，同不同地区的匠人合作，推广泰国本地的手工艺文化，又加入当代设计元素，使传统得以推陈出新。而且销售收入全部返还手工艺者和村民，提高了基层民众的收入，使农村得到可持续发展。”

“这个项目真的是帮助社会、创造就业，仅“乌隆府残疾人同心互助协会”参与这个项目的就有几百人，涵盖乌隆府所有20个县的残疾人，有些学了手艺在家里做，还有50多人共同工作生活在这个中心，除了编织手提袋，还有染布、种蘑菇。除了每人每月几千泰铢的收入外，还有基金足以满足中心50多人的日常生活。”坦差诺说。

“以前在家里没有活干，和亲戚一起生活，最多是养几只鸡，到了这里每天编织5、6个手提袋，卖给“好商品”项目，从以前集市上的100来泰铢涨到400-500泰铢。能自食其力，还有朋友聊天，我对生活又有了信心，很感谢这个项目。”憨厚的呵蓬乐呵呵地对记者说。

在东北部另一个府，乌汶府萨颂村，制作铜锣是当地的传统手艺。在政府支持下，传统工艺得以传承，年轻人跟着师傅学手艺、作铜锣，参加“好商品”项目后，产品不仅在泰国销售，还出口到海外，“每月都有好几万泰铢的收入。”老艺人猜瓦告诉记者。

“看到参与项目的村民们逐渐富裕起来，生活越来越好，我们也很有幸福感。”两年来走遍泰国很多边远地区，和政府一起积极推动“好商品”项目的尚泰集团执行董事披猜自豪地说。 

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(责编：苏缨翔、常红)
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