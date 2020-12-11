哈萨克斯坦伟大诗人阿拜作品中文译本在京首发     

著名作家艾克拜尔·米吉提最新译著《阿拜》出版。 杨倩 摄

人民网北京12月11日电（杨倩）今年是哈萨克斯坦伟大诗人、哈萨克现代文学的奠基者、思想家、教育家阿拜·库南巴耶夫诞辰175周年。10日下午，纪念这位伟大哲人的诗集中文译作《阿拜》在哈萨克斯坦驻华大使馆首发。

本书由中国哈萨克族著名作家艾克拜尔·米吉提翻译，书中收录了阿拜的148首诗以及作者26年前翻译的《阿拜箴言录》中的内容，为阿拜诞辰175周年献上一份厚礼。

阿拜·库南巴耶夫被誉为哈萨克草原上的北极星，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在本书的序言《阿拜遗产——人类分享》中写道，“伟大诗人、哲学家、思想家阿拜，奠定了哈萨克民族新的人道主义基石”。

艾克拜尔·米吉提在发言中指出，阿拜的诗歌和箴言录描绘了哈萨克斯坦人民的的生活风貌、语言文化和民族性格，刻画了哈萨克斯坦人民的世界观、民族性格和精神面貌，以其深刻的表达形成了阿拜丰富的精神世界。

哈萨克斯坦驻华特命全权大使柯依舍巴耶夫·哈比特在致辞中说，阿拜的文学作品翻译难度很大，艾克拜尔·米吉提先生以高超的文学素养将阿拜的精神遗产翻译成中文，为加深两国友谊做出了重要贡献。今年8月，哈萨克斯坦总统托卡耶夫为艾克拜尔·米吉提颁发二级友谊勋章，以表彰他对加强两国友好往来及传播阿拜遗产做出的贡献。

著名作家王蒙、中国作家协会副主席李敬泽分别致辞，高度赞扬该书的文学价值，称该书有助于中哈两国民心相通。

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