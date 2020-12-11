庆祝中泰建交45周年音乐会在曼谷举行 

音乐会现场 赵益普 摄

人民网曼谷12月10日电（记者 赵益普）随着舞台上的追光灯渐强，轻柔缓和的旋律悠悠传来，如一阵清风飘进台下观众的耳朵。12月9日晚，同名乐曲《春晓》拉开了庆祝中泰建交45周年音乐会“春晓”的序幕，可容纳200多人的泰国国家大剧院礼堂几乎座无虚席，来自多国驻泰使馆官员、中泰两国音乐艺术家、中泰两国友好人士济济一堂，共同欣赏了《春晓》、《采桃花》、《青草回旋诗》等音乐作品。

此次音乐会由中国驻泰国大使馆和泰国甘拉雅尼音乐学院主办，泰国文化部、南京艺术学院等单位共同支持。甘拉雅尼音乐学院指导委员会主席娜拉蓬·詹欧差在致辞中表示，在中方的关心和推动下，甘拉雅尼音乐学院和南京艺术学院开展了丰富多彩的合作，本次音乐会汇集了两国年轻乐者和艺术家们的合作成果，不仅将以音乐的语言展示泰中两国传统文化艺术的魅力，也是两国合作与友谊在疫情中乘风破浪、勇往直前的生动体现。

中国驻泰国大使馆临时代办杨欣表示，作为两国关系的重要组成部分，中泰文化交流与合作在建交45年间持续深入发展，极大地促进了两国人民的友好往来，让“中泰一家亲”“亲上加亲”。甘拉雅尼音乐学院和南京艺术学院于2019年在泰国签署了中泰两国高等艺术院校之间的首份合作文件，此次在曼谷举办的“春晓”音乐会，以及日前在中国南京举办的“异域同天”音乐会，既是对双方近年文化艺术合作成果的回顾，也是对庆祝中泰建交45周年的献礼。

当晚的“春晓”音乐会上，甘拉雅尼音乐学院交响乐团联合泰国传统民乐乐队演奏了《采桃花》、《春晓》、《青草回旋诗》等由甘拉雅尼音乐学院和南京艺术学院为中泰建交45周年原创、改编的音乐作品，其中乐曲《春晓》的灵感来自于泰国公主诗琳通翻译的唐诗《春晓》。甘拉雅尼音乐学院院长翁詹表示，甘拉雅尼音乐学院很荣幸以音乐的形式参与庆祝泰中建交45周年的活动中，愿继续推动泰中两国的音乐合作、文化合作，并促进两国友谊加深。

在音乐会现场，泰国博仁大学传媒学院院长吴高杰表示，泰中都是拥有灿烂文化的国家，以音乐会的形式庆祝泰中建交45周年十分有意义，泰中传统音乐艺术的继承和创新在今晚得到了淋漓尽致的展现。“音乐让泰中两国人民交流更密、理解更深，希望泰中友谊生生不息。”

据了解，为庆祝中泰建交45周年，甘拉雅尼音乐学院和南京艺术学院分别在中泰两国举办音乐会，展示中泰两校联合创作成果。此外，中国驻泰国大使馆还支持甘拉雅尼音乐学院制作了讲述中泰人文交流的纪录片，将于近期在泰国国家电视台（MCOT）及新媒体平台播出。

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