提升国际化视野、为世界和平发展献力

日本财团会长笹川阳平

人民网北京12月11日电（记者张靖）8日，笹川良一优秀青年奖学基金（Sylff）中国10校2020年度获奖学生发表会顺利召开。在疫情的特殊形势下，这场特殊的中日交流会议在云端举行，邀请到了日本财团会长笹川阳平、中国教育国际交流协会秘书长王永利、东京财团政策研究所常务理事铃木真理、以及复旦大学、北京大学等十所设立奖学金的大学领导和本年度奖学金获得者出席会议。

据记者了解，“笹川良一优秀青年奖学基金” 在中国设立二十余年来，让约8000名中国青年改变了人生轨迹——他们不仅得到求学的机会，更成为各行业、各领域的尖子。对于基金未来的发展，日本财团会长笹川阳平在会上表示，时代在不断发展，全球奖学基金也应当赶上时代的潮流，希望大家齐心协力，对项目推进方向进行调整，使其面向未来发展，不断为中国的发展和建设做出贡献。

中国教育国际交流协会秘书长王永利表示，奖学金项目为中国、特别是这10所大学培养了很多优秀的人才。未来协会将发挥组织协调作用，协调校方一同朝着更好的基金运营发展方向提出未来5-10年方案，使项目更上一层楼。

今年是特殊的一年。突如其来的新冠疫情肆虐全球，打乱了很多学生的学业、生活节奏，相互交流也受到影响。面对新形势，财团也因势调整。据东京财团政策研究所常务理事铃木真理介绍，财团向今年应届获奖学生提供了充分的助学金帮助他们完成学业，同时明年起还将针对新的社会形势、需求为获奖学生提供帮助。

当天的在线发表会上，2020年10所高校的10位奖学金获得者也在会上进行了个人汇报。历史地理研究中心、经济学院、文学院、管理科学与房地产学院、哲学系……他们来自复旦大学、吉林大学、兰州大学、南京大学、北京大学、重庆大学、内蒙古大学、新疆大学、云南大学、中山大学等十所高校的不同专业，有人已经发表近10篇SCI论文，有人已经走上工作岗位，也有人在从事科学研究的同时，致力于麻风病志愿者工作。他们来自不同的地域和学校，有着不同的经历，但相同的是具有更加国际化的视野和引领人素质，这与“培养具有国际视野的优秀人才、促进学校与国际接轨”的基金设置初衷不谋而合。

记者了解到，为了进一步加强互联互通，财团新开设了在线平台，即将于明年春天启动。据东京财团政策研究所常务理事铃木真理介绍，平台启用后，全球所有该奖学金获得者都可以通过平台在线沟通，自此交流将进一步扩展到全球。笹川会长也对此寄予了殷切的希望。他表示，10所大学获奖者不但应当加强与其他院校之间的联系与合作，更应当与此外的59所世界各大学获奖者加强沟通，这一国际化网络是当今任何一个奖学金所无法比拟的。“希望大家利用好网络平台，与同行切磋，进一步加强交流，携手为推进世界和平与发展贡献力量，发挥作为领导人的领导力”，笹川说。

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