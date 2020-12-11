中国援苏丹屠宰厂项目实施协议签字仪式在苏举行

签字仪式合影

人民网喀土穆12月10日电（记者苏航）10日，中国援苏丹屠宰厂项目实施协议签字仪式在苏财政部举行。中国驻苏丹大使马新民和苏丹代理财长希巴共同签署协议并致辞。

马新民大使祝贺中苏双方正式签署项目实施协议，并表示该项目是中苏两国农业战略合作的重点项目，将以点带面助力苏方打造现代畜牧业全产业链，对提振苏丹经济造血能力，改善苏丹农牧民生活具有深远意义。中苏友好跨越半个多世纪，两国关系历久弥新，两国人民情同手足。建交61年来中国对苏援助和务实合作成果在苏遍地开花，为苏丹人民带来实实在在的好处，为两国人民结下深情厚谊。实施协议的签署标志着援苏屠宰厂项目成功向实施迈出重要一步，是中苏务实合作新的重大成果。希望中苏双方继续本着合作共赢的精神推动后续工作，争取让项目早日落地造福苏丹百姓。中方愿在力所能及的范围内向苏提供援助，推动两国关系持续向前发展，携手开创中苏合作更美好的未来。

苏丹代理财长希巴感谢中国政府对苏各领域的无私帮助，并表示，中苏从1959年建交以来，两国关系历久弥坚。中国政府自1970年起向苏提供经济技术援助，为苏丹建成了友谊厅、纺织厂、炼油厂、公路、职业技术培训中心等诸多重大项目，为促进苏丹经济发展发挥重要作用，特别是1995年起的中苏石油合作带动双边经贸关系繁荣。今天签署的屠宰厂项目将极大促进苏丹畜牧业发展，改善双边贸易结构。苏方愿与中方一道，共同推动项目实施并取得成功，愿继续加强与中方的互利合作，让两国关系行稳致远。

援苏屠宰厂项目始于2017年。中国政府于2017年3月同意援助苏丹政府实施屠宰厂项目并签署立项换文。2018年2月两国政府签署项目补充换文。2019年3月，中苏双方签署项目运营协议。此次实施协议的签署标志着该项目将进入施工阶段。该项目涉及建造现代化牛、羊屠宰加工车间及其他生产环保配套设施，预计项目建成后可年生产冷鲜、冻肉3.3万吨。

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