“中尼抗疫绘画比赛获奖作品展”在尼日利亚首都阿布贾举行

人民网阿布贾12月10日电（记者姜宣）9日，由我驻尼日利亚使馆携手尼联邦首都区中等教育委员会，在阿布贾加尔奇中学“中国之角”举办“中尼携手、抗疫必胜”2020中学生绘画大赛获奖作品展开幕式。驻尼使馆文化参赞李旭大，尼联邦首都区中等教育委员会主任穆罕默德、副主任摩尼达菲，加奇中学部分师生代表等近百人参加了活动。

李旭大表示，今年以来，原计划的许多文化交流活动因新冠肺炎疫情而不得不推迟或取消，但驻尼使馆工作人员群策群力，因地制宜开展文化交流合作，8月份成功举办了主题为“中尼携手、抗疫必胜”的2020中学生绘画大赛。近期，各学校陆续开学，使馆与首都区共同努力，在做好校园防疫基础上进行获奖作品展览。

李旭大表示，这些作品搭建了中尼“友谊之桥”，而它们的作者则成了名副其实的中尼友好使者。2021年即将迎来两国建交50周年，相信只要中尼两国人民齐心协力，一定能够战胜疫情，拥抱美好未来。

穆罕默德向我驻尼使馆对联邦首都区各中学的巨大支持表示感谢。他说，抗击新冠肺炎疫情任重而道远，通过在校园内举办抗疫主题的绘画作品展，能够提高师生的抗疫意识，牢记中尼友谊。

今年以来，驻尼使馆持续向首都区一些大中小学校捐赠抗疫物资，颁发“十·一”中尼友好奖，捐赠图书、蓝牙音箱、篮球、足球、玩具等文化物品，并向受停电困扰的学校捐赠发电机等，受到了尼各界热烈欢迎。

加尔奇中学高三学生海皮尼斯说，通过绘画比赛，同学们对中国有了进一步了解，也表达了大家对一线医护工作者的崇高敬意，希望尼中两国能够共度难关。“中国是一个神奇的国度，获得那么多伟大的成就，我做梦都想去那里看看！”她高兴地说。

据介绍，获得绘画大赛第一名的达尼尔同学也来自加尔奇中学，有很高绘画天赋。但不幸的是，他的父母相继去世，小小年纪的达尼尔一个人坚强地独自生活着。比赛中，他怀着极大的感慨，表达了对医护工作者的敬意和对美好生活的向往。“不仅是因为他的才华需要进一步培养，同时我们更要对他的遭遇伸出援手，一旦机会成熟，我们愿意免费送他去中国学习深造。”李旭大说。

此次展览共推出30余幅优秀作品，在加尔奇中学展出一周后，将在联邦首都区另外11所设有“中国之角”的学校巡展。

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