孟加拉国帕德玛大桥合龙

人民网北京12月10日电（记者苑基荣）12月10日，随着最后一跨钢梁缓缓提升至指定高度，由中铁大桥局承建的孟加拉帕德玛大桥主桥钢梁实现合龙，孟加拉国人民心中的“梦想之桥”距离通车更进一步。

帕德玛大桥位于孟加拉国首都达卡偏西南约40公里处，横跨帕德玛河。大桥为公铁两用大桥，全长7.7公里，采用双层钢桁梁结构，上层为四车道公路，下层是单线铁路。该桥是中孟共建“一带一路”重要项目，是中企海外中标金额最大的单体桥梁工程。大桥建成后，将结束孟加拉国南部21个区与首都达卡之间居民往来需要摆渡的历史，其也将成为“一带一路”建设的重要交通支点、中国和泛亚铁路的重要通道之一。

“孟加拉国每年3月至5月为强对流风季，6月至9月为雨季，强对流天气和洪涝灾害频发，再加上帕德玛河地质环境复杂，施工过程中，我们常常需要面临各种恶劣自然环境的考验。”中铁大桥局帕德玛项目部常务副经理沈涛介绍。帕德玛大桥主桥为150米跨钢桁梁结构，整孔钢梁位厚板全焊，并采用整孔起吊安装，整孔重达3200吨。为了快捷高效地完成架梁任务，中铁大桥局采用自主研发、起重量达3600吨的运架梁一体船“天一号”担此重任。

疫情期间，项目部严格防疫兼顾复工复产，现在近3000中孟工人奋战在工地，项目建设稳步推进，同时创下了近9个月无一人感染的奇迹。“起初我们都很担心疫情导致项目停工，但完善的措施让我们吃了一颗‘定心丸’。”孟籍工人阿施齐尔说，项目部制定了细致的防控措施和应急预案，还建立了20处孟工宿舍用于集中安置2000多名孟籍员工。

“6年以来，孟中双方携手共建，确保‘一带一路’项目顺利施工。目前帕德玛大桥已经顺利合龙，为早日通车奠定了坚实的基础。”孟加拉国帕德玛大桥指挥长伊斯拉姆介绍。接下来大桥将进行桥面施工，预计明年年底竣工，届时，孟加拉国西南部21个区与首都达卡之间将被联通，原本7、8个小时的过河通行时间可缩短至10分钟，孟加拉国南部21个区与首都达卡之间居民千百年来靠摆渡往来的历史将彻底结束。经初步估算，大桥会为孟加拉国带来每年1.5%左右的GDP增长，受益人口超过8000万。

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