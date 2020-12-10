千年传承，天下龙泉——海外首个龙泉青瓷展示角在首尔启幕

人民网首尔12月10日电（记者 张悦）海外首家“龙泉青瓷展示角”8日在首尔中国文化中心正式成立，45件龙泉窑青瓷精品将通过互动展览、文旅交流、学术对话等形式向韩国民众展示龙泉青瓷的文化内涵、历史沿革和烧制技艺，进一步深化中韩陶瓷艺术交流和互学互鉴。此次活动由中外文化交流中心、首尔中国文化中心、龙泉市人民政府共同举办。

“始于三国两晋时期的龙泉青瓷，以其釉色青如玉、明如镜、声如磬，温柔敦厚又委婉含蓄，受到世界各国人民的赞美与喜爱，成为全人类共同的文化瑰宝。”中国驻韩国大使馆文化参赞兼首尔中国文化中心主任王彦军表示，陶瓷艺术作为中韩文化交流的重要一环，在中韩人文关系发展中具有重要作用。首尔中国文化中心将定期举办围绕青瓷的各种文化交流活动，展示龙泉青瓷文化内涵，以龙泉青瓷为媒讲好中国故事，促进中韩民心相通。希望中韩社会各界携手努力，深入交流，让中韩文化交流在后疫情时代绽放更加灿烂的光彩。

中共龙泉市委书记吴松平表示，中韩地缘相近、文化相通，两国人民世代友好，共同缔造了别具魅力的东方文化。“龙泉青瓷展示角”以时间为经、作品为纬，编织一张体现传统文化内涵与薪火相传技艺和谐相融的文化网络，着力加快青瓷文化走出国门、走向世界、走进人心。第三届世界青瓷大会即将在中国龙泉举办，真诚希望以此次“龙泉青瓷展示角”为纽带，进一步扩大中韩两国传统文化等多领域交流合作，搭建中国与世界各地陶瓷互鉴交流的宽广平台，使之成为展示各国陶瓷文化的又一重要窗口。

韩国文化遗产国民信托理事长兼韩国博物馆协会名誉会长金宗圭表示，回溯韩中两国的历史，特别是龙泉青瓷交流史，能了解到宋朝和高丽之间频繁的文化交流和紧密的经济往来。中国的青瓷文化对高丽青瓷产生了巨大的影响，中韩两国的青瓷有很多共同的文化内涵。“希望‘龙泉青瓷展示角’成为韩中两国继承历史、共赴未来的良好契机，为推动韩中两国文化发展和各领域交流发挥更大作用。”

2019年，首尔中国文化中心与中外文化交流中心、龙泉市政府共同举办“听瓷语·观世界”龙泉青瓷展及旅游推介活动。已有1700年历史的中国龙泉青瓷首次集中亮相首尔，通过讲座、推介、展示、体验和学术交流，全面展现千年青瓷的厚重之美，在韩国社会各界引起热烈反响。

韩国艺术文化团体总联合会会长李范宪表示，龙泉是青瓷之都、宝剑之乡，也是通过“海上丝绸之路”走向世界，弘扬与发展中国优秀传统文化的典范。“期待以青瓷文化为媒介，让更多的韩中艺术家深入交流，加强合作，推动两国人文交流向更高水平发展。”

“九秋风露越窑开，夺得千峰翠色来。”首尔市钟路区区长金永椶用唐朝诗人陆龟蒙的诗句表达了自己对龙泉青瓷的喜爱。他表示，“龙泉青瓷展示角”在钟路区落成，为广大韩国民众更好了解龙泉青瓷，感知中国文化提供了良好平台。期待“龙泉青瓷展示角”为促进韩中两国民心相通做出更大贡献。

“龙泉青瓷展示角”启动后即将于12月24日至30日迎来首个展览活动。活动将以“与中国对话，与世界同行”为主题，呈现不同形态、不同观念和不同制作技术的青瓷作品，讲述青瓷故事，传递龙泉青瓷魅力，推动代表中国制作水平、时尚、美观、实用的中国文创产品走向世界。

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