美方无理抹黑中国军民融合政策 外交部：双重标准 

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中国嫦娥五号探测器成功在月球着陆受到国际社会的广泛关注。我外交部发言人表示，中国将继续本着为全人类谋福利的精神，以开放包容姿态推进国际合作，促进外空探索和利用。此外，华春莹还就澳总理针对外交部发言人个人推文配图要求中方道歉、伊朗核科学家被暗杀、美方无理攻击中国军民融合政策等热点问题进行回应。

“澳方对我同事个人推文反应如此强烈，是想说明，澳大利亚有些军人冷酷杀害阿富汗无辜平民有理，但有人谴责这种冷酷罪行反而无理吗？阿富汗人民的命也是命！”

——30日，针对有关澳大利亚总理要求中方道歉的提问，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

彭博社记者：澳大利亚总理莫里森就你的同事推文要求中方道歉。有关推文配图显示一个澳大利亚军人将刀子架在一名阿富汗儿童脖子上。莫里森称该图“令人极度反感”，图片是修改过的，并要求推特公司删除该推文。他称中国政府应为这一推文“feel ashamed”（感到羞愧）。你对此有何评论？

华春莹：澳大利亚一些军人在阿富汗犯下严重罪行，这是澳大利亚媒体自己报道出来的，也得到澳国防部调查报告确认。澳大利亚国防军司令坎贝尔就此举行专题发布会介绍报告内容。报告披露的细节令人震惊和毛骨悚然，包括将成年男子和男孩集中起来枪杀或蒙眼割喉；将2名14岁男孩割喉后装入口袋投入河流；要求新兵枪杀战俘以“练手”等。澳方这些残暴罪行受到了国际社会一致的强烈谴责和声讨。

澳方对我同事个人推文反应如此强烈，是想说明，澳大利亚有些军人冷酷杀害阿富汗无辜平民有理，但有人谴责这种冷酷罪行反而无理吗？阿富汗人民的命也是命！澳政府应该做的是深刻反思并将凶手绳之以法，向阿富汗人民作出正式道歉，并向国际社会郑重承诺永远不再犯这种可怕罪行。

你刚才你提到澳方说中国政府应该feel ashamed。澳大利亚军人赴阿富汗是政府行为，澳大利亚有军人在阿犯下如此残暴罪行，澳政府是否应该feel ashamed？

(责编：崔越、常红)