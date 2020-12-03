中国驻菲律宾大使馆向菲方捐赠台风救灾物资

人民网曼谷12月3日电（记者赵益普）本月3日，中国驻菲律宾大使馆向菲律宾帕拉纳克市政府捐赠了大米、毛巾等救灾物资，以帮助受到台风灾害影响的菲民众渡过难关。此次援助是中国政府就台风“环高”向菲提供300万元人民币物资援助的一部分。

台风“环高是”今年第22号台风，于11月12日过境菲律宾，并在该国造成73人死亡，19人失踪，菲首都马尼拉所在的吕宋岛是主要受灾地区。

台风救灾物资的交接仪式在帕拉纳克市政厅举行。帕拉纳克市是马尼拉大都会内的城市。中国驻菲律宾大使黄溪连在交接仪式上表示，近期“天鹅”、“环高”等超强台风给包括帕拉纳克市在内的菲部分省市造成重大财产损失和人员伤亡，中国政府和中国人民对菲人民的遭遇感同身受，将坚定地与菲政府和人民站在一起，尽己所能帮助受灾民众战胜困难，重建家园。

帕拉纳克市长奥利瓦雷斯代表帕拉纳克市政府和广大市民对中方慷慨援助表示感谢，并高度赞赏中方在菲困难时刻及时伸出援助之手，解决灾民燃眉之急。

据了解，台风灾害在菲发生后，中国驻菲使馆积极统筹驻拉瓦格领馆、菲律宾中国商会等力量，深入菲基层社区，陆续向邦板牙、北伊罗戈、南甘马粦、布拉干、卡加延、伊莎贝拉等省市提供大米、防雨布、毛巾、口罩等救灾物资，广泛覆盖菲受灾地区。此前，中国驻菲使馆在菲律宾中国商会协助下，就台风“天鹅”向菲阿尔拜省和卡坦端内斯省捐赠了总价值100万元人民币的救灾物资，惠及超过15000户家庭。

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