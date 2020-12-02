华为泰国公司与诗里拉吉医院就5G智能服务签署谅解备忘录

人民网曼谷12月2日电（记者赵益普）12月2日，华为泰国公司与泰国玛希隆大学附属诗里拉吉医院签署了谅解备忘录，以加快华为云、AI和5G等智能服务在该医院的应用。根据这份为期5年的谅解备忘录，华为泰国公司将以最先进的数字技术加速诗里拉吉医院的运营智能化，包括患者监护、诊断、数据收集等就医环节，同时将对该医院医生进行技术培训。

玛希敦医学大学医学院院长普拉希特·瓦塔纳帕表示，华为的技术支持将提升诗里拉吉医院的运营效率和服务水平，这标志着诗里拉吉医院向成为泰国第一家5G智能医院迈出了第一步。5G技术运用到医疗服务中，是泰国医学界的一次新尝试。

华为泰国总经理邓丰表示，在数字化时代，医疗行业也可以从智能创新和基础设施改善中获益，华为愿与泰国一起建设和完善互联网医疗生态系统，借助互联网提高乡村和偏远地区的医疗渗透率，改善泰国人民的生活质量。

在当天的活动中，华为泰国公司还向诗里拉吉医院颁发了“亚太地区最具创新性5G试验”奖，以表彰该医院针对新冠肺炎而出台的“5G+华为云+AI”诊断方案。

据了解，诗里拉吉医院和华为在5G技术开发应用领域一直是合作伙伴。今年6月，诗里拉吉医院和华为泰国公司合作推出5G自动驾驶汽车，用于在新冠疫情期间运送医疗用品。泰国国家广播电视与通讯委员会秘书长塔功·坦塔西斯当时表示，该项目有利于推动泰国的医疗服务向5G时代过渡。

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