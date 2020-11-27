“第三届中英经贸论坛暨《2020英国中资企业发展报告》发布会”在线上举办

发布会重要见证嘉宾合影

人民网伦敦11月26日电 由中国驻英国大使馆、英国国际贸易部特别支持，英国中国商会主办的“第三届中英经贸论坛暨《2020英国中资企业发展报告》发布会”25日在线上举办。论坛以“面向未来 共创发展与繁荣”为主题展开深层次讨论，旨在加强中英两国的经贸合作与交流，实现互利共赢、共同发展。论坛主题包含两大议题：议题一为“后疫情时代中英投资的新机遇和新趋势”，旨在扩大当前新形势下的中英经贸合作领域、抓住未来投资发展新机遇、进一步凝聚共识、共同推动中英合作；议题二为“中英共同应对气候变化，构建绿色发展新格局”，旨在探讨中英双方如何通过绿色合作共同应对气候变化、拓宽双方绿色合作领域、探索生态环境合作新模式。

该活动汇聚了中英两国政要、工商界及学术界人士出席并发言。同时，主办方通过多媒体线上直播，观看人数高达26万。

驻英大使刘晓明表示，当前，新冠疫情肆虐全球，世界经济遭受重创，各国发展面临严峻挑战。在这样的背景下，本次论坛以“面向未来，共创发展与繁荣”为主题，可谓恰逢其时，具有特殊意义。刘大使指出，要在危机中育新机、于变局中开新局，我们尤要坚定“三个信心”：一要对经济全球化大势充满信心。二要对中国开放发展充满信心。三要对中英经贸合作充满信心。刘大使在展望中英经贸合作未来时强调，面对严峻挑战，我们不仅要满怀信心，更要抢抓机遇、开创未来。2021年，中国将迈进“十四五”发展新时期，英国要进入脱欧新阶段，中英双方应把握“三大机遇”：一是中国构建新发展格局的历史机遇。二是中英对接发展战略的重要机遇。三是中英推进绿色发展的共同机遇。中英应坚定必胜信心、昂扬奋斗精神，危中寻机、化危为机，携手构建中英合作新格局，共同谱写中英共赢新篇章。

伦敦金融城市长威廉·拉塞尔表示，感谢英国中国商会为促进英中两国双边关系发展所做出的努力，同时感谢中资企业为英国经济增长做出的重要贡献，特别是今年疫情期间，中资企业为英国经济的恢复起到了举足轻重的作用，这无疑是进一步加强英中两国双边关系的有力见证。为了保持全球竞争力，伦敦金融城不仅将继续秉持英国文化传统，保持开放的国际化态度，同时保持开放的贸易政策。拉塞尔市长强调，中英双方在可持续发展和创新领域的合作将是战胜疫情、恢复经济的最佳策略。全球经济恢复需要国际合作，我们将会一如既往的支持在伦敦的中资企业。

英国国际贸易部贸易使节吴侨文表示，英国政府绝对有信心会创造一个前所未有的经济环境，以促进行业发展，并吸引更多国际投资。我们将为现有和未来的投资伙伴建立桥梁和贸易合作的机会，让英国成为全世界最受欢迎的投资目的地。英国对中国的投资政策将始终保持不变，英中两国将一如既往地保持沟通与交流，并创造更多的工作机会和财富。我们相信两国间的合作将持续向好，共创发展与繁荣。

中国驻英国大使馆公使包玲表示，新冠肺炎疫情使世界经济陷入历史性衰退，相信只有通过国际合作，我们才能共同应对这场前所未有的危机。本次论坛展现出两国工商界人士加强合作的信心。今天发布的《2020英国中资企业发展报告》不仅客观展现了在英中资企业与英国经济的深度融合和对英国社会的重要贡献，也同时反映了中资企业对合作共赢的积极预期。希望两国工商界坚定合作信心，加强沟通协作，共同开启中英经贸合作新篇章。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建在论坛欢迎致辞中表示，积极的、开放的对话交流和战略协作对中英关系极其重要。中国企业对英国市场的承诺从未改变，对推动中英关系发展的决心也从未动摇。方会长强调，构建与维系良好的沟通合作机制需要双方的共同努力。希望中英双方能够更紧密地合作，促进一个更加开放和稳定的商业环境。期待中英各界能够带着新的希望、信心和决心步入新的一年，创造一个繁荣发展的未来。

48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，中国在抗击疫情方面取得巨大成功，可能是世界上唯一一个今年有经济增长的国家。近期，包括中国在内的15国正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。英国应该抓住机会，共同推进自由贸易。此外，粤港澳大湾区、健康医疗及气候变化也为英国企业带来难得机遇，希望英国企业多加了解和参与，把握市场机会，为两国商业繁荣打下坚实基础。

英中贸易协会主席、汇丰集团公共事务全球负责人古沛勤爵士表示，中英两国不仅在商业与金融行业有着广泛的深度合作，同时将会在气候变化、可再生能源等方面有着重要的重大机遇。特别是明年将在英国格拉斯哥举行的第二十六届联合国气候变化大会, 英中贸易协会希望能在气候变化、新能源转换、交通运输和绿色金融方面与中方有更多的交流与合作。展望未来，古沛勤爵士认为中英两国商业和学术界将继续加强合作，一定能够共同面对全球气候挑战，为人类文明作出贡献。

活动当天，英国中国商会举行了《2020英国中资企业发展报告》发布会，也是商会首次发布该报告。中国银行伦敦分行行长方文建介绍了发布会此次报告及其重要意义。本次报告聚焦在英中资企业发展现状和对英国投资环境的看法，反映了新冠疫情、脱欧等挑战对中资企业在英经营的影响，并对未来发展趋势进行展望。（白天行）

(责编：于洋、刘洁妍)