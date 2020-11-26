中国和乌兹别克斯坦加强卫生领域合作 共建“健康丝绸之路”

人民网北京11月26日电（杨倩） 11月24日，乌兹别克斯坦驻华大使馆在京举行新闻发布会，介绍中乌两国在“健康丝绸之路”框架内发展传统医学、开展远程医疗合作的相关情况。乌兹别克斯坦驻华大使赛义多夫和中国政府欧亚事务特别代表李辉出席活动并发言。

赛义多夫大使在致辞中强调， 发展卫生保健领域的合作是乌中两国全面战略伙伴关系的优先合作方向之一。“鉴于新冠病毒在当前和未来对公共卫生安全的挑战，我们必须认识到，借助两国传统医学和远程技术加强公共卫生领域的团结与合作，有助于维护人民健康福祉。”他说。

李辉指出，近年来，在中乌两国领导人的战略引领下，双边关系进入了快速发展的黄金期。今年以来，双方通过线上线下多种方式保持密切交往，及时就中乌关系、抗疫合作、共建“一带一路”等问题对表。中乌中医药领域合作快速发展，成为两国合作的新亮点。新冠肺炎疫情发生以来，中乌两国守望相助、携手抗疫，以实际行动践行“人类命运共同体”的理念。

李辉介绍，今年初， 当中国遭遇新冠肺炎疫情冲击时，乌兹别克斯坦政府及时援助两批医疗物资。乌兹别克斯坦出现疫情后，中方不仅向乌方提供人道主义援助，还多次组织视频连线同乌方交流抗疫经验，并成为第一个向乌方派遣多学科、成建制医疗专家团队的国家。

他表示，相信在双方共同努力下，两国传统医学领域合作定能取得更大发展，为构建中乌卫生健康共同体、打造健康丝绸之路做出贡献。

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