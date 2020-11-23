旅美大熊猫“美香”的新生幼崽获名“小奇迹” 

人民网华盛顿11月23日电（记者李志伟）当地时间11月23日上午，美国华盛顿国家动物园公布了新生大熊猫幼崽的名字。经过网络投票，“小奇迹”从4个候选名字中脱颖而出，成为这只大熊猫幼崽的正式名字。

今年8月21日，旅美大熊猫“美香”产下幼崽。在这只幼崽即将迎来“百日”的时候，华盛顿国家动物园于11月16日至20日在网上进行了投票起名活动。4个候选名字分别是福仔、小奇迹、幸福、仔仔。在5天时间里，来自全球各地的投票共约13.5万张。最终，“小奇迹”一名以绝对领先的票数成为这只大熊猫幼崽的正式名字。

华盛顿国家动物园园长史蒂夫·蒙福特表示，大熊猫是濒危野生动物和希望的国际象征，“小奇迹”的出生为处于新冠疫情中的世界带来了非常需要的欢乐时光。

“小奇迹”是旅美大熊猫“美香”产下的第四胎熊猫。11月22日，记者前往华盛顿国家动物园采访，看到“美香”与“小奇迹”母子身体健康，“小奇迹”成长迅速。

该园的大熊猫饲养员妮科尔·麦科克尔和马蒂·迪里向记者详细介绍了大熊猫生活情况以及“小奇迹”的成长情况。11月18日，动物园对“小奇迹”进行了第三次检查并打了疫苗，体检结果显示“小奇迹”茁壮成长。上周，“小奇迹”的体重为10.4磅（4.72公斤），身长为22英寸（56厘米），腹围为18.1英寸（46厘米）。

华盛顿国家动物园工作人员介绍说，小熊猫很爱睡觉，或是和妈妈“美香”抱在一起。记者在动物园看到“美香”身体健康，食欲很好，拿着竹子大快朵颐。“美香”还陪着“小奇迹”一起玩耍。

据华盛顿国家动物园介绍，自“小奇迹”出生以来，已有150万访客通过网络视频直播关注“小奇迹”的成长过程。由于疫情影响，该动物园熊猫馆暂停对公众开放，人们可以继续通过网络直播、视频等方式关注“美香”“添添”和“小奇迹”的生活。

史蒂夫·蒙福特表示，根据动物园与中国野生动物保护协会达成的大熊猫合作研究协议，动物园中出生的所有熊猫幼崽都将在4岁时返回中国。此前，“美香”产下的三只熊猫幼崽都已经回到中国。

蒙福特表示，目前的合作研究协议将于今年12月到期，动物园目前正在与中方讨论12月7日以后大熊猫的安排，双方已于今年1月开始讨论延期问题。他说，大熊猫是美国与中国伙伴关系与友好的象征之一，该园与中方有着长期友好密切合作关系，自1972年以来开始已有48年历史。蒙福特说，他们希望大熊猫合作研究协议能够继续延期。

(责编：苏缨翔、杨牧)