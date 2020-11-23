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泰国举办“拉古娜”铁人三项赛 普吉岛重现热闹景象

2020年11月23日08:26  来源：人民网-国际频道
 
2020年“拉古娜”铁人三项赛22日在泰国普吉岛举办。
2020年“拉古娜”铁人三项赛22日在泰国普吉岛举办。

人民网普吉11月23日电（记者 赵益普）2020年“拉古娜”铁人三项赛22日在泰国普吉岛拉古娜海滩举行。本届赛事是泰国在适应新冠肺炎疫情“新常态”下举行的一项重要国际赛事，共吸引来自全球650名“铁人”参赛。

当天的比赛分为标准赛及精神鼓励赛两种形式。标准赛参赛选手需进行距离包括1.8公里游泳、50公里自行车骑行和12公里跑步的三项赛事；精神鼓励赛选手可以参加较短距离的比赛，包括0.5公里游泳、20公里自行车骑行和6公里跑步三项赛事。据了解，“拉古娜”铁人三项赛以泰国普吉岛为固定举办地，创立于1994年，是亚洲历史最悠久的铁人赛事之一，至今年已连续举办27年。

今年的比赛在疫情的特殊背景下展开，为严格遵守疫情“新常态”下的赛事安全标准，赛事主办方此次特别对比赛场地进行了重新设计，注重运动员的安全距离。同时，在赛事活动的各个环节都严格遵守公共卫生和安全规范。经过激烈角逐，最终波兰选手卡兹妥夫夺得本届铁人三项赛标准赛男子组冠军，来自印度的银吉夺得女子组冠军。

本月的19日至22日是泰国政府临时规定的小长假，希望鼓励本国民众出游，以促进泰国旅游业复苏。据泰国国家旅游局普吉办公室主任喃塔诗丽透露，19至22日小长假期间，普吉岛旅游氛围较平日更显热闹，再加上“拉古娜”铁人三项赛的良好带动作用，普吉岛近日涌入不少泰国游客。截至11月21日，普吉当地已开放营业的酒店入住率达到35%，游客平均入住时间为2晚，普吉访客量达到53970人次，预计4天小长假将为普吉创造超3亿泰铢（约合人民币6500万元）收入。

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(责编：于洋、刘叶婷)
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