人民网雅加达11月15日电（记者张杰）当地时间15日上午11时，印尼雅万高铁7号隧道顺利贯通。这是中国中铁印尼雅万高铁项目经理部继2019年5月11日瓦利尼隧道和2020年3月12日5号隧道贯通后第三座贯通的隧道，也是全线贯通的首座千米以上隧道，是雅万高铁建设取得的又一重要阶段性进展。

中印尼高铁合资公司（KCIC）相关代表，中国中铁印尼雅万高铁项目部副总经理王外存，中国中铁印尼雅万高铁项目部一分部总工程师梁国臣出席当天在7号隧道施工现场举行的贯通仪式。

雅万高铁7号隧道全长1285m，洞身地质为黏土、泥岩、安山岩，最大埋深77.4m，V级围岩占比80%，30m以下埋深占比93%。自开工建设以来，工程技术人员根据不同地段的特点，采用三台阶临时仰拱开挖法、三台阶临时横撑开挖法、CRD开挖法等多种工法保证施工进度和施工安全，克服浅埋、偏压、进口道路改移、出口洞口滑坡体、新冠疫情及雨季施工等诸多困难，严格按照设计和规范施工，采用合理的施工工法，守正创新，实现了全隧提前顺利贯通。隧道施工过程中，培养了260名印尼技术工人，为隧道贯通起到了重要作用。

自新冠肺炎疫情暴发以来、在中方人员和物资赴印尼受限的情况下，中国中铁印尼雅万高铁项目部在做好疫情防控和后勤保障工作的基础上，合理安排施工，发扬顽强拼搏、攻坚克难的精神，为7号隧道的贯通打下了坚实的基础，项目将继续加强现场疫情防控工作，总结经验，保持斗志，继续高质高效推进项目建设。

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