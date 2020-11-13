加总理称中国搞"胁迫外交" 外交部:这帽子扣不到中方头上

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，第三届中国国际进口博览会受到国际社会的广泛关注。本届进博会各国参展踊跃，累计意向成交726.2亿美元，同比增长2.1%，交出了一份亮眼的成绩单。我外交部发言人表示，在今年新冠肺炎疫情给各国发展和世界经济带来严重冲击的特殊背景下，本届进博会经贸合作成果超过前两届，实现了“越办越好”的目标。此外，外交部发言人还就蓬佩奥发表涉华错误言论、美国大选等热点问题进行回应。

“我们历来主张中美双方应该加强沟通对话，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上拓展合作，推动中美关系健康稳定发展。”

——9日，针对关于美国大选相关问题的提问，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

CNN记者：在美国大多数媒体宣布拜登当选美国新一届总统之后，很多国家都已向拜登致贺。中方迟迟未表态的原因是什么，是否觉得美国总统选举结果仍不确定，或者有其他考量？中方何时会发去贺电？

汪文斌：关于第一个问题，我们注意到拜登先生已经宣布成功当选。我们理解，大选的结果会按照美国的法律和程序作出确定。

关于第二个问题，我们将按照国际惯例办理。

我们历来主张中美双方应该加强沟通对话，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上拓展合作，推动中美关系健康稳定发展。

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