“2020阿拉木图地区本土汉语教师专业化培训班”开班

人民网努尔苏丹11月12日电（记者 周翰博）12日，由哈萨克斯坦阿布莱汗国际关系与外国语大学（以下简称“阿布莱汗大学”）孔子学院主办的“2020阿拉木图地区本土汉语教师专业化培训班”开班仪式在线上举行。中国驻阿拉木图总领事耿丽萍、中国驻阿拉木图文化旅游领事王庆平、阿布莱汗大学副校长阿塞丽·恰克莉科娃、西南大学副校长靳玉乐等嘉宾，以及来自阿拉木图多所高校和教育机构的近50名本土汉语教师出席了开班仪式。

耿丽萍在致辞时指出，近年来，哈萨克斯坦阿布莱汗国际关系与外国语大学和西南大学以孔院为平台，在教师培训、教材开发、教法研究等工作中取得了显著成绩，为中哈两国教育互动、文化互鉴做出了贡献。中国已成为哈萨克斯坦第二大留学目的地国。越来越多的哈萨克斯坦年轻人将中文作为自己的专业。因为他们看好中国发展、看好中哈关系未来。“我相信，中国未来的发展和开放必将为包括哈萨克斯坦在内的世界各国带来更多‘中国机遇’，为汉语爱好者提供更多更好的选择。”

恰克莉科娃在发言中表示，西南大学一直是阿布莱汗大学值得信赖的合作伙伴。多年来，孔子学院通过邀请专家讲学、举办学术会议、组织专业化培训、互换留学生等方式促进两校合作。“这次线上教师培训活动为本土汉语教师提升专业技能提供了一次绝佳的机会。”

靳玉乐在致辞时强调，培养和造就适应新时代国际中文教育发展趋势的本土汉语教师是我们共同的责任与使命。希望参训教师与授课专家积极互动，达到既丰富自身的教育理论，又提高教学水平的目的。在以后的职业生涯中，为促进中哈教育人文交流和民心相通做出新的贡献。

孔子学院中方院长石隆伟表示，开展本土教师培训是研究型孔子学院的重要特色之一。“培训班将从实际出发，开拓培训模式，强化培训质量，提升本土汉语教师的理论水平与实践能力，促进哈萨克斯坦汉语教学事业发展。”

据悉，本次培训班采取线上直播与线下录播相结合的方式进行，为期10周，包括15次讲座，近80个课时。

(责编：于洋、杨牧)