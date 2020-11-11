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“泰国华为云与连接峰会”在曼谷举行

2020年11月11日21:57  来源：人民网-国际频道
 
“泰国华为云与连接峰会”在曼谷举行

人民网曼谷11月11日电（记者 赵益普）11月11日，由华为泰国公司和曼谷邮报公共有限公司共同主办的“泰国华为云与连接峰会”在泰国曼谷举行。本次峰会将持续4天，于11月14日闭幕。会议期间预计有超过4500人参会，参会者主要为泰国科技企业高管、行业专家、驻泰各国使馆代表以及泰国政府官员。峰会旨在探讨及展示如何利用华为云、人工智能和5G等新型信息通信技术释放市场潜力、开拓新的商业模式，并提高泰国相关行业的创新能力和运营效率，以早日实现泰国社会全面数字化。

在当天上午举行的开幕式上，曼谷邮报公共有限公司副董事长兼执行委员会委员沃拉凯·比夏朗奇表示，泰国经济正在逐渐走出疫情的影响，华为拥有全球领先的数字技术，这加快了泰国的经济复苏。从长远来看，云技术、人工智能、5G等新技术将有助于增强泰国市场的竞争力，并推动泰国经济、社会、教育等各领域的数字化转型。

华为泰国总经理邓丰表示，华为进入泰国已经21年了，十分清楚泰国的潜力和优势。在东南亚，泰国基础设施建设水平相对较高，华为愿支持泰国打造东盟地区数字枢纽，以支持“泰国4.0”发展战略。“未来，华为泰国将在网络联接、华为云、5G产业群、数字人才等领域加大投资，以推动泰国数字经济发展。到2030年，泰国数字经济有望占全国GDP的30%。”邓丰说，“华为对泰国成为东南亚数字枢纽充满信心。”

据了解，自2018年9月以来，华为泰国公司一直在对“华为云”进行战略投资，并成为泰国云技术的主要供应商。华为将于2021年启动其第三个泰国本地数据中心，确保更高效地实现本地数据存储，该数据中心投资超过7亿泰铢（约合人民币1.5亿元）。据华为预计，ICT（信息通信技术）行业的国内投资一旦增长20％，将带动该国GDP至少增长1％。

泰国副总理巴威、泰国数字经济和社会部长普提朋·彭纳坎塔、泰国教育部长那他蓬·贴素挽等泰国政要也参加了峰会开幕式，并就技术推动泰国经济、政府与私营企业合作以及华为对泰国ICT行业的推动作用等话题发表了演讲。

据了解，峰会期间还将举办一系列关于云技术、5G和人工智能的展览，以展现这些新技术如何创造价值，并促进泰国数字化。

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(责编：于洋、杨牧)
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