中国和平发展基金会援蒙第二中心医院儿科门诊楼启用

人民网乌兰巴托11月9日电（记者 霍文）中国和平发展基金会援蒙第二中心医院儿科门诊楼启用仪式9日在乌兰巴托举行。蒙古国卫生部长蒙赫赛汗、中国驻蒙古国大使柴文睿、蒙古教育与科学部副部长冈巴雅尔、第二中心医院院长恩赫包勒德等参加活动。

柴大使祝贺第二中心医院儿科门诊楼顺利建成启用并表示，中蒙是友好邻邦，两国关系发展迅速。新冠肺炎疫情发生后，双方相互理解，相互帮助，取得了抗疫合作良好成果。蒙古人民在中国疫情最严峻时期向中国提供了宝贵声援和帮助，中方深表感谢。中国秉持亲诚惠容理念，真心帮助和支持蒙古发展，鼓励非政府组织来蒙实施民生项目。中国和平发展基金会是蒙古人民的老朋友，近年来在蒙援建了5个儿童诊所，为提升蒙古儿童医疗服务覆盖面、增进两国人民友好感情发挥了积极作用。中方将继续贯彻对蒙友好政策，鼓励中国和平发展基金会等民间组织进一步加强对蒙合作，更好造福两国人民。

蒙古国卫生部长蒙赫赛汗等感谢中国政府长期以来关心和支持蒙古发展，感谢中国和平发展基金会连续多年在蒙实施惠民项目，指出第二中心医院儿科门诊楼的落成恰逢蒙古冬季流感高发时期，切实解决了蒙古儿童医疗资源不足的难题，蒙方对此深表感谢。蒙方愿同中国驻蒙古大使馆和中国和平发展基金会进一步加强友好交流合作，为两国关系发展和两国人民友好感情提升发挥积极作用。

第二中心医院儿科门诊楼共4层，配备内科、口腔科、ICU等多种国际先进诊疗设备和50张住院病床，是蒙古国最先进的儿童诊所之一。

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