美又污蔑中国人权状况 外交部：美方没资格也没权力

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，维也纳遭遇恐怖袭击事件受到国际社会的广泛关注。我外交部发言人表示，暴力恐怖主义是人类公敌，中国一贯坚决反对一切形式的恐怖主义和暴力犯罪活动。此外，我外交部发言人还就美国国务院推出中国人权网页、美法官裁定阻止美商务部关于TikTok禁令生效、中方根据疫情形势变化调整对有关人员来华做法等热点问题进行回应。

“中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。中方将根据形势发展作出正当、必要反应。”

——4日，针对美同意向台湾出售无人机，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

彭博社记者：周二，美国国务院批准了对台出售通用原子航空系统公司产的MQ-9B无人机，总价6亿美元。这是特朗普政府今年7月取消出口军用无人机限制以来首次无人机出口，中方对此有何评论？

汪文斌：中方在美售台武器问题上的立场是一贯、明确的。我愿再次强调，美国向台湾地区出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，粗暴干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对。

中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。中方将根据形势发展作出正当、必要反应。

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