中国第35批援苏丹医疗队表彰暨送行视频会在苏举行

马新民大使向郭亚东队长办法苏丹政府授予荣誉证书

人民网喀土穆11月3日电（记者苏航） 2日，中国第35批援苏丹医疗队表彰暨送行视频会在我驻苏使馆举行。中国驻苏丹大使马新民讲话并向出席会议的第35批援苏医疗队队长郭亚东等代表颁发苏丹联邦卫生部授予的荣誉证书。

中国第35批援苏丹医疗队由42名队员组成，均来自陕西，包含内科、外科、眼科、妇产科等16个专业。此批援苏医疗队于2019年10月抵苏执行为期一年的医疗援助任务，将于11月初轮换回国。

马大使向第35批援苏医疗队的辛勤付出和无私奉献表示感谢，向队员们为增进两国人民友谊和促进两国关系发展做出的努力表示敬意。马大使指出，医疗合作是中苏务实合作的“金字招牌”。从1971年中国派遣第一批援苏医疗队以来，一批批医疗队员们不畏艰难困苦，以精湛的医术和高尚的医德赢得了苏丹各界普遍赞誉和极佳口碑，让中国医生的形象深深镌刻在苏丹百姓心中。医疗卫生合作已成为中苏战略伙伴关系不可或缺的重要组成部分，派遣援苏医疗队成为建交60周年中苏合作具有里程碑意义的“十大事件”之一，医疗队更成为中苏友谊的象征。2020年是人类历史上极不平凡的一年。世界正在经历百年变局和世纪疫情的严峻挑战。在这特殊的形势下，第35批医疗队逆行远征，不负重托，积极投身当地抗疫，用实际行动践行了“不畏艰苦，甘于奉献，救死扶伤，大爱无疆”的中国医疗队精神，用勇气和辛劳书写了医者仁心的感人篇章，用无畏和担当展现了中国医者的高尚情操，用智慧和才华传播中国文化，为促进两国人民的友谊做出积极贡献。

马大使表示，中苏医疗合作是生生不息的友好事业，需要一代又一代人的付出和奉献，需要一代又一代人的坚守和传承。希望各位医疗队员把促进中苏友好合作作为终生的事业，永续传承，世代发扬。

郭亚东队长首先感谢使馆对第35批医疗队一年援外工作的高度肯定，他全面回顾了医疗队在救治苏丹百姓、促进中苏人民友谊、投身当地疫情防控等方面的工作情况，并表示医疗队通过自己的努力践行了使馆提出的“提高医疗水平，造福苏丹百姓”“加强队伍管理，确保安全稳定”“弘扬中国文化，传承友好友谊”等工作要求，用辛勤劳动和汗水向祖国人民交出一份亮丽的答卷。下一步，全体队员将继承发扬中国援外医疗队的光荣传统，不忘初心、牢记使命，为祖国的医疗卫生事业做出更大贡献。

马新民大使与医疗队代表合影 会场

(责编：刘叶婷、杨牧)