韩国新冠肺炎确诊病例数时隔6日首次降至100例以下

人民网首尔11月2日电（曹翔宇）截至11月2日0时，韩国当日新冠肺炎确诊病例97例，死亡2例，累计确诊26732例。

据韩国中央防疫对策本部2日通报称，当天韩国境内新增病例中，本土病例79例，境外输入病例18例。这是韩国近6日以来首次新增病例降至100例以下。但是考虑到新增病例接近三位数，加之前一天病毒检测数量大幅减少，这一数字并不乐观。

韩调整社交距离防疫分级标准 增设1.5级和2.5级

韩国中央灾难安全对策本部于11月1日宣布，保持社交距离防疫分级标准将在原有的3级疫情防控级别的基础上进一步细化，增设1.5级和2.5级，同时各级标准在不同地区适用时也将有所区别。新版调整方案将于本月7日起开始实施。

根据新标准，1级“生活防疫”阶段，保证疫情控制在医疗体系可承受范围内，首都圈（首尔市、京畿道、仁川市）一周内日均新增病例在100例以下，非首都圈在30例以下，江原道等医疗机构较少的地区在10例以下。1.5级和2级被划分为“地方流行”阶段，2.5级和3级为“全国流行”阶段。防疫标准到达2.5级时，将禁止50人以上的聚集活动；达到3级时，将禁止10人以上的聚集活动。本月7日开始，韩国将对违反防疫政策的经营管理机构处以300万韩元（约合1.78万元人民币）以下罚款，对违反防疫政策的个人处以10万韩元（约合600元人民币）以下罚款。

青年群体欢度万圣节 防疫工作再次面临考验

新冠肺炎日均确诊人数虽降至两位数，但受到上周末万圣节的影响，日均确诊病例再次突破100例的可能性极高。

近日，韩国医疗机构、学校、疗养院、桑拿房等日常生活空间新冠肺炎确诊病例连续发生。不仅如此，受10月31日万圣节的影响，韩国青年群体在饭店、酒馆、夜店等娱乐场所密集聚集，在疫情下欢度这一节日，为防疫工作带来了诸多隐患。因此，据推测，本周新冠肺炎确诊病例或将大幅回升。

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