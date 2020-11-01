全英华人汽车工程师协会举办2020年度峰会

人民网伦敦10月31日电 （白天行） 全英华人汽车工程师协会（UKCSAE）年度峰会于31日在线举行，峰会荟集了近500位来自中英两国汽车行业翘楚，深度聚焦“汽车产品工程研发的数字化未来”与“新能源汽车发展趋势”两大热点话题，活动旨在促进中英两国汽车业人士沟通交流，加速中英两国之间的合作。

“数字化”在汽车领域的应用除了人工智能（AI）技术以外，还可以提升产品研发效率，降低开发成本，提升产品质量与用户体验。新能源汽车的发展趋势无疑是近些年汽车业争论最多的热点话题，包括性能、体验、安全、里程、充电等多个方面及其在工程中的取舍。本次专家讨论了适合应用场合的混合动力和电动化构架将是未来的重点发展方向。

英国国际贸易部段晓明博士在开幕式上就中英两国汽车业研发人员的交流及紧密协作做出了积极评价，并指出两国协作将引领全球向更清洁的道路运输技术过渡。

中国驻英国大使馆科技处公参蒋苏南首先代表大使馆对此次年会的召开致予祝贺。他表示，英国作为全球汽车技术研发的领导者之一，与中国汽车业的交流合作非常紧密。两国元首对双方在科技研发领域的紧密合作具有高度共识，双方合作将促进全球碳中和目标的实现。驻英使馆非常欢迎也将全力支持双方汽车工程技术人员的交流协作。

英国尖端推进系统技术中心(APC)总监朱利安·赫瑟灵顿（Julian Hetherington）介绍了英国在汽车电动化方面的规划，且重点介绍了英国通过设置专项基金促进汽车新技术在产学研转化方面的计划，并分享了相关经验。

世界汽车工程学会联合会总裁克里斯·梅森(Chris Mason)表示，该学会一直致力于促进各国汽车工程师的交流协作，非常高兴看到全英华人汽车工程师协会为中英研发人员举办的此次年会，希望大家能够利用此平台进一步的促进双方的沟通交流及紧密协作。

英中贸易协会中国商务顾问大卫·格雷戈里(David Gregory)回顾了英中贸协在促进英中汽车工业交流合作的历史，作为一个非盈利机构协会始终致力于促进双方的交流合作。

中英两国在汽车产业领域一直保有合作关系。在本次年度峰会之前，全英华人汽车工程师协会已组织了七次线上技术研讨会。该协会目前拥有成员近400人，揽括英国汽车行业包括汽车企业、咨询公司、大学与研究所等相关机构的华人专业人士。

其他参会嘉宾还包括中国汽车工程学会李俊院士、马勒动力总成前沿技术部部长迈克·巴塞特（Mike Bassett）博士、英国皇家工程院院士布鲁奈儿大学副校长赵华教授、康明斯总经理马天龙(Mark O’Connor)、一汽集团研发总院首席李金城、上汽集团动力总成分析实验部总监徐政博士、东风汽车集团总工程师张社民博士、盖世汽车总裁周晓莺、全英华人教授协会主席林建国院士、全德华人机电工程学会主席张式程博士、法国华人汽车工程师协会主席汪善进博士、奥中科技交流协会主席姜钧伟博士等。

(责编：徐祥丽、杨牧)