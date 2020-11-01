首列“江西南昌——莫斯科别雷拉斯特”班列顺利抵达

人民网莫斯科10月31日电 (记者张光政)莫斯科时间10月31日上午，装载48个标准集装箱的首趟“江西南昌——莫斯科别雷拉斯特”中欧班列顺利抵达俄罗斯别雷拉斯特物流中心，这是该物流中心今年以来开通的第7条中欧班列线路，成为辽港集团抢抓“双循环”发展新格局机遇、助力“一带一路”建设的又一力作。

“江西南昌——莫斯科别雷拉斯特”中欧班列于10月9日由南昌横岗站出发，装载了电梯设备、鞋、布料、灯具、电源供应器、防疫物资等货物，经由二连浩特口岸出境。该线路由辽港集团、中远海运集装箱运输有限公司（江西）、上海乐多可供应链管理有限公司、别雷拉斯特物流中心共同筹划开通，也是别雷拉斯特物流中心今年开通的第5条中欧班去程列线路。根据相关合作计划，该班列将实现每周1至2列常态化运营。

自今年6月发出首列中欧班列以来，由辽港集团与俄罗斯铁路公司合建的别雷拉斯特物流中心不断提升自身服务能力，加强与国内各中欧班列平台联系，广泛开展相关合作，为中欧班列保驾护航。

截至目前，别雷拉斯特物流中心已开通中欧班列线路7条，其中去程班列线路5条、回程班列线路2条，多条中欧班列线路的相继开通，为中欧班列发运提供了更多、新的货物运输路径选择。别雷拉斯特物流中心立足莫斯科发挥中欧班列枢纽作用，综合提升全程运输服务水平，有力保障了中欧班列的运行时效与安全顺畅。

别雷拉斯特物流中心是俄罗斯铁路集团公司与中国辽宁港口集团在莫斯科州德米特洛夫市共同建设的，这个物流中心是俄中两国首个大型基础设施合作项目，有利于组合铁路与港口两种类型运输企业的长处，在数字化运输、工艺技术优化方面取得成果，未来别雷拉斯特物流中心还将用自身运输和仓储服务，支持跨境电商发展。

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