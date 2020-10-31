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蓬佩奥再鼓吹“中国威胁” 外交部：陈词滥调

2020年10月31日07:47  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中方宣布制裁参与对台军售美国企业受到国际社会的广泛关注。我外交部发言人表示，将继续采取必要措施，捍卫国家主权和安全利益。此外，我外交部发言人还就中国吸引FDI逆势增长、非洲国家呼吁解除对津巴布韦非法制裁、美常驻联合国代表发文攻击中国、蓬佩奥再鼓吹“中国威胁”等热点问题进行回应。

“蓬佩奥声称的‘中国威胁’，不过是‘蓬氏谎言’的陈词滥调。”

——蓬佩奥再鼓吹“中国威胁”，对此，外交部发言人28日作出上述回应。

记者会实录：

澎湃新闻记者：美国务卿蓬佩奥27日接受印度媒体采访，再次攻击中国和中国共产党，声称整个世界都面临中国实现其民族复兴志向的挑战。中方对此有何评论？

汪文斌：蓬佩奥声称的“中国威胁”，不过是“蓬氏谎言”的陈词滥调。蓬佩奥把民众满意度高达93%的中国政府说成是“暴政”，把138个国家和30个国际组织同中国开展共建“一带一路”合作歪曲成“掠夺”，把14亿中国人民谋求和平发展和民族复兴污蔑为“威胁”。其实质，是想让中国倒退到贫穷、落后的时代，让世界再坠入对抗、分裂的深渊。这才是当今世界面临的最大威胁。

遗憾的是，蓬佩奥生错了年代。当今时代和平、发展、合作、共赢的潮流不可阻挡。贫穷落后不再是任何一个国家和民族的代名词，发展强大也不再是任何一个国家的专利和特权。蓬佩奥的歪曲抹黑之词抹杀不了中国坚持和平发展、合作共赢的事实，也阻挡不了中国实现民族复兴的大势。中国是机遇而不是威胁、是伙伴而不是对手。这是全世界绝大多数国家的共识。蓬佩奥之流鼓吹反共反华、煽动对抗分裂的言行，同全世界人民谋发展、求合作的普遍愿望背道而驰，终究逃脱不了失败的结局。

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(责编：崔越、杨牧)
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