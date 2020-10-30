埃塞总理阿比为中企承建德雷达瓦工业园揭牌

埃塞总理阿比为德雷达瓦工业园区剪彩

人民网约翰内斯堡10月29日电（记者吕强） 德雷达瓦消息：29日，由中国土木在埃塞俄比亚承建的德雷达瓦工业园区举行开园仪式，埃塞总理阿比、副总理副总理德梅克、索马里州州长穆斯塔法、奥罗米亚州州长希梅莱斯、德雷达瓦市市长艾哈穆德等埃方官员出席。

阿比为该工业园揭牌并致辞。他表示，德雷达瓦是历史悠久的埃塞东部交通枢纽和商业中心，当前埃塞正在推行的经济改革迫切需要德雷达瓦释放更多的经济活力，这里有着丰富的原材料和年轻劳动力，当地非常需要工业园区以便吸引投资，很高兴看到中国土木在此实施了亚吉铁路项目后又建成了如此漂亮和现代化的工业园区。阿比对工业园建设过程中给当地带来的变化印象深刻，“工业园区所在地原本是块干燥沙化的土地，现已经变成了一处时尚前卫的工业小镇，园区内长满了绿树和草坪，宽阔整齐的沥青道路和人行道便捷地通往厂房和生活宿舍区，尤其是中国企业还很用心地为入园企业工作者的孩子们设计建设了托儿所，方便他们更安心在此上班”。

艾哈穆德表示，德雷达瓦工业园是一个非常有示范意义的项目，它的成功运营将为中国和其他国家的企业来此投资兴业带来便利，为本地创造更多的工作岗位，加快形成连片的工业城镇，感谢中国土木及其他相关方为园区所付出的努力。

中国土木总经理助理兼埃塞公司执行董事、总经理郭重凤说，中国土木长期致力于埃塞基础设施建设和工业化发展，一直以谋求亚吉铁路可持续发展为己任，在铁路沿线参与建设了多个工业园区。除承建埃塞政府工业园区外，中国土木还计划在德雷达瓦自主投资、开发、建设10平方公里中土工业园，更进一步为埃塞经济发展贡献力量。

仪式上，为表彰中国土木在德雷达瓦工业园项目中的优秀表现，项目业主埃塞工业园发展公司为中国土木颁发了“杰出贡献奖”，这是本月内中国土木第二次荣获这一奖项。10月7日，阿比出席中国土木承建的巴赫达尔工业园园区开园仪式，中国土木在仪式上获得过同一表彰奖项。

德雷达瓦是埃塞俄比亚的直辖市之一，也是亚吉铁路沿线上的重要城市。德雷达瓦工业园由埃塞联邦政府投资，毗邻亚吉铁路德雷达瓦车站和旱港，项目一期占地150公顷，分为免税区、生活区、商业区，园区内有15栋现代化厂房及一站式服务楼、宿舍楼、购物中心等非常完善的配套设施。目前园区内已有来自美国、意大利等国的4家企业入驻。

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