“新冠疫情背景下面向未来的中日韩及东亚合作展望”在线对话会举行

人民网首尔10月29日电（记者马菲）中日韩三国合作秘书处28日举办“新冠疫情背景下面向未来的中日韩及东亚合作展望”在线对话会，秘书处秘书长道上尚史与副秘书长曹静出席对话会并致辞，来自中、日、韩及东盟国家等100余人在线参与。

中日韩三国合作秘书处秘书长道上尚史在致辞中介绍了中日韩三国合作的丰硕成果与积极进展，以及秘书处在疫情期间所做出的各项努力。他强调东盟与中日韩有必要积极分享抗疫经验，保持密切沟通与合作，呼吁地区各方进一步强化社会、经济发展的人本基础，促进包容性发展。他指出，本地区在促进经济复苏的同时，也应重视中长期发展战略，以更好实现可持续发展目标。

韩国国立外交院教授田奉根主持对话会，中国北京大学教授查道炯、日本同志社大学教授寺田贵、韩国峨山政策研究院副研究员崔恩美、马来西亚国立大学副教授郭清水、越南外交学院研究员苏明秋等著名学者评估了新冠疫情对中日韩以及东盟与中日韩合作的政治、经济和社会文化影响，并就新冠疫情背景下的东亚未来合作展望提出建设性意见。

在闭幕环节，中日韩三国合作秘书处副秘书长曹静高度评价疫情期间中日韩以及东盟与中日韩的抗疫合作，表示面对疫情挑战，要通过对话合作实现共赢，建设和谐安宁的东亚，秘书处将继续为此做出努力。

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