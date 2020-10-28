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旧金山非必要办公室重开 湾区多城禁止万圣节要糖果活动

2020年10月28日13:26  来源：人民网-国际频道
 
湾区多城禁止万圣节要糖果活动
湾区多城禁止万圣节要糖果活动

人民网旧金山10月27日电（邓圩、叶颖）从10月27号起，旧金山允许非必要的办公室员工返回办公室工作，健身房和其他室内运动场所也允许开张，但仍禁止上团体课，室内容量限制为25％。根据新的开放准则，雇主必须每天对员工进行健康检查。上周，旧金山市市政官员宣布，旧金山已升至加州重新开放规模的黄色等级，这是加州第一个进入最低限度限制水平的城市。在未来几周，非必要办公室、游泳池、电影院和礼拜场所等都可以有限地重新开放。

旧金山逐步放宽限制 办公室和健身房重开

根据Covid-19.CA网站的数据，旧金山的阳性率为0.8％，每10万居民中，每天有2.8例新病例。

“至少到目前为止，我们所做的一切都正确，”旧金山加州大学医学院教授兼系主任罗伯特·瓦赫特博士说。作为美国人口密度第二高的城市，旧金山在美国20个人口最多的城市中，新冠肺炎疫情死亡率最低。瓦赫特说：“如果整个美国都遵循旧金山的做法，那么疫情死亡人数将为5万人，而不是22万人。”旧金山市长伦敦·布里德在新闻稿中说：“旧金山从一开始就认真对待新冠肺炎疫情，而且要求每个人都佩戴口罩，并遵循公共卫生指导，所以我们能够重新开放。但我们知道美国其他地区持续出现新的病例，因此我们不能放松。”

自3月中旬疫情暴发以来，旧金山的公司、办公室几乎全部关闭。根据加州经济蓝图，从10月27日起，可以将办公容量扩大到25％。官员在新闻稿中表示，如果旧金山的确诊率在10月27日重新开放后可以至少保持稳定30天或持续改善，将考虑进一步将办公容量扩大到50％。到大选当日，室内餐饮、购物中心、博物馆、水族馆、室内游泳池、动物园、电影院和礼拜场所等可将室内容量增加到50％。市政官员说，旧金山部分高中有望能在11月重开。

但多个旧金山的雇主表示，将不会立即开放办公室办公。“我们将暂不考虑重开办公室，会继续居家工作。我们是一家初创公司，担心状况反弹会带来更大的损失。”任职某数据公司的主管杰西卡说。

旧金山居民克里斯蒂安娜·拉托说：“当疫情开始暴发时，所有办公室关闭，我们也居家办公了大半年。尽管旧金山进入黄色等级，但我认为我们还没有做好返回办公室上班的准备。”

加州采用等级划分系统 检验各县重开资质

8月底，加州州长加文·纽森宣布用“等级划分”方案检验加州各县是否有重新开放资质。根据每日每10万居民的新增病例数量或阳性率的百分比，各县被分类为四种颜色等级。每周二，加州各县都会被重新评估，调整疫情颜色等级。按等级，紫色为传播范围最广的“广泛传播”，餐厅和部分门店只能经营室外业务，大多数非必要的室内业务保持关闭；红色为传播范围较广的“大量传播”，餐厅等部分门店室内容量限制在25%，一些非必要的室内业务保持关闭；橙色为传播范围适度的“中度传播”，允许开放部分室内业务；黄色等级则允许大部分的室内业务开放。

10月27号，湾区圣克鲁斯、康特拉科斯塔、马林和圣马特奥从红色等级降为与阿拉米达，纳帕和圣塔克拉拉一样限制程度较小的橙色等级，而索诺玛仍陷在紫色等级中，索拉诺则保持红色。纽森表示，加州目前平均每天进行约14万次测试。数据显示，加州阳性率在上周一跌至历史低点2.4％之后，现在的阳性率已上升至约3.2％。过去两周住院的人数增加了4.7％，而重症监护病房的住院人数增加了5.9％。纽森表示，目前医院仍具有足够的能力应对，虽然有适度增长，但避免了像美国其他地方的急剧增长。

湾区多城禁止万圣节要糖果活动

今年万圣节适逢周末，敲门要糖、聚会活动即有可能成为热门庆祝方式。加州卫生与服务部长加利表示：“州政府当然不会下令禁止‘不给糖就捣蛋’，但鉴于防疫，强烈建议改采其他过节方式。最安全的庆祝方式是在家中与家人在一起。”他指出，加州仍没有走出困境。“成群结队地上门、敲门铃、要糖果的一系列举动都有传播新冠病毒的风险，并且很难发现确诊、很难联系追踪确诊案例，这对我们构成太大的挑战。”

旧金山湾区多个城市和卫生官员已禁止万圣节的传统活动“不给糖就捣蛋”，并发出指引。旧金山新冠疫情指挥中心的联合信息官约瑟夫·斯维斯说：“我们鼓励家庭寻找有创意且与其他人隔绝的方式来庆祝”，他提出了一系列建议，其中包括同家人一同装饰房屋、举办线上南瓜雕刻比赛、以及全家看恐怖电影等。中半岛圣马特奥的卫生官员26日发布安全过节指引，包括在家中空出一个房间装扮成鬼屋或糖果屋代替出门要糖、后院寻宝等活动。

南圣何塞居民内森·兰伯特说：“我们在屋外装饰，并配上音乐，制作了长达30分钟的灯光秀。如果大家想要出门庆祝万圣节，可以在车上感受到气氛并保持安全。请在安全的情况下穿上您最喜欢的服饰，享受节日。”

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(责编：苏缨翔、刘洁妍)
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