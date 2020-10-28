泰国举办 “互联网+”泰国大学生中文创新创业大赛

人民网曼谷10月28日电（记者孙广勇）10月26日，由泰国清迈大学孔子学院主办、清迈大学艺术传媒与技术学院协办的2020年中清杯第一届“互联网+”泰国大学生中文创新创业大赛决赛在清迈大学成功举办。中国驻清迈总领事馆吴志武总领事、清迈府常务秘书长维拉潘·迪安、清迈大学副校长龙姆、清迈孔院中泰方院长、泰国京东公司等中资企业代表、高校师生代表出席决赛的线下现场。

决赛开幕式上沈毅表示，为庆祝中泰建交45周年，清迈孔院在各界支持和往届的基础上，转变模式，举办本次大赛，旨在打造集中文学习、电商培训、就业实习、创业孵化“四位一体”的新形式，提升泰国大学生对中文实际应用能力，学习掌握最新电子商务以及网络营销知识，积极拓展“中文+职业技能培训”。

吴志武总领事指出，青年是最富活力、最具创造性的群体，举办“双创”大赛，是创新理念和探索新路径的一次尝试，希望培养出更多语言通、专业精、能力强的复合型国际人才，助力中泰创新合作，用更多实实在在的成果，造福两国人民。期待同学们发挥聪明才智，积极参与科技创新，促成新业态，开拓新领域，创造新优势，打造新动能。

维拉潘·迪安秘书长认为本届大赛是一个具有影响力的活动，在疫情期间为大学生提供展现自己汉语能力及创业的舞台，将能推动两国人文教育交流合作及中泰经贸。中泰建交四十五年以来，双方共同携手在经济、社会和文化等领域完成了建交合作。清迈市政厅将继续与清迈孔院在语言文化方面保持密切的合作，促进两国“中泰一家亲”做出更大贡献！

本次大赛从筹备阶段到实施，历时三个多月，在保证安全做好疫情防控的前提下，清迈孔院克服了人手紧、任务重的困难，做好本次大赛的各项准备。

大赛共收到全泰国20余所高校近30支队伍的报名，共计138名学生报名，产品涵盖食品、服饰、化妆品等多个种类。通过评委们对初赛的海报、策划书及复赛的视频制作等方面的评价，结合视频投票的结果，选出了8支队伍进入决赛。

这8支队伍来自泰国北、中、南部的8所学校，通过线上远程视频，中文展示汉语PPT、介绍产品、评委提问等环节，在线向中、泰两国评委及观众们展示了各队伍的产品。经过激烈的角逐，最终由来自清迈大学的青春无敌队、诗纳卡琳威洛大学的无限可能队、格乐大学的奥利给！玛卡巴卡队，分别荣获本届大赛的第一、二、三等奖，来自易三仓大学的共同成长之队、纳瑞宣大学的穿越未来团队、远东大学的远东亚亚酱队、皇太后大学的花样年华队、宋卡王子大学素叻校区的五季兴隆队获得优秀奖。

赛后，获得一等奖的青春无敌队表示很兴奋能够参加本次比赛，这是第一次参加线上形式的比赛。通过本次比赛让我们学会设计海报、剪辑视频，最最重要的是我们的汉语水平提高了！从来没想到自己能将所学的专业知识运用到营销策划里。非常感谢孔子学院给了我们这样提升自己的机会。

本届双创大赛决赛受到泰国各高校、在泰众多商家、中国知名电商平台的高度关注，覆盖面、参加人数和参赛队伍数均创新高。决赛进行了同步直播，在线收看人数百余人，观众们纷纷表示学生们的汉语水平都很厉害，几个产品介绍听完都有购买意向，有的队伍用可爱活泼的汉语流行词获得了评委和观众的阵阵笑声。

一场“中清杯”，一生“中文情”。本次比赛不仅为泰国大学生提供了提高和展示中文能力的平台，还将为获奖选手提供就业、实习机会和创业孵化的平台。清迈孔院也将积极探索，开拓创新，打造精品活动，助力培养语言通、专业精、能力强的复合型国际人才，为泰国国际中文教育推广和促进中泰两国的经贸往来和人文交流贡献力量。

(责编：苏缨翔、燕勐)