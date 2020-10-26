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韩国三星集团会长李健熙去世 三星走向引关注

人民网记者 李美玉

2020年10月26日13:25  来源：人民网-国际频道
 
李健熙 图片来源：韩联社
李健熙 图片来源：韩联社

10月25日，韩国三星集团会长李健熙去世，终年78岁。自此，带领三星走向辉煌的“李健熙时代”落下帷幕。

“三星帝国”缔造者离世 李健熙的争议人生

据韩国国际广播电视台（KBS）报道，李健熙2014年因急性心肌梗塞入院接受治疗，因病情恶化，于2020年10月25日凌晨去世。三星集团表示，将根据死者和遗属意愿举行简朴的葬礼，谢绝吊唁和哀悼花圈。

据韩联社报道，李健熙1942年出生于韩国大邱市，曾赴日本、美国留学。1987年，李健熙继承父业，成为三星集团第二任会长。

1993年，李健熙提出“新经营宣言”，三星从此开始积极推进品质经营、质量经营、设计经营等经营理念。在李健熙的领导下，三星从一家小规模贸易公司发展为世界知名科技企业，业务领域覆盖手机、芯片、电器、生物和保险等，总市值从1987年的9000亿韩元（约合53亿元人民币）增长到2014年的319万亿韩元（约合19140亿元人民币），猛增354倍。三星集团成为韩国重要企业，其出口占全国出口总额逾两成。作为三星集团的掌舵者，李健熙也被冠以“经济总统”的头衔。韩国有句话是“韩国人一生逃不开的三件事：死亡、税收和三星。”由此可见，三星集团在韩国经济中举足轻重的地位。

但李健熙的一生也伴随着不少争议。2008年，李健熙因卷入三星建立“秘密资金”事件，被判刑后宣布辞去集团所有职务。仅过去一年，李健熙又因向长子李在镕变相赠与三星SDS附认股权债券，被判入狱3年，缓刑5年。但韩国经济界和体育界呼吁，担任国际奥委会委员的李健熙应戴罪立功，为申办2018年平昌冬奥会发挥作用。仅4个月后，李健熙得到时任总统李明博特赦。

李健熙遗产税或达10万亿韩元 三星走向引关注

李健熙去世后，其巨额个人遗产继承和三星集团经营继承备受关注。李健熙有三女一子，长子李在镕，长女李富真，次女李叙显，小女儿李尹馨2005年在美国自杀身亡。李在镕、李富真、李叙显均在三星集团身居要职。据韩国媒体报道，李健熙独子、现任三星电子副会长李在镕被视为三星集团热门接班人。

韩联社报道称，李健熙名下的三星集团旗下企业股份总市值达18.2251万亿韩元(约合1093亿元人民币)，其继承人或将缴纳10.6万亿韩元（约合635亿元人民币）的继承税。

此外，韩国执政党共同民主党目前正在推进《保险业法》，如法规修改，三星生命和三星火灾只能保留三星电子股票总额的3%，其余的4亿股均需出售。由此，三星内部机构也可能发生变动。

文在寅表达深切慰问 两政党呼吁清算李健熙“负面遗产”

韩国媒体报道称，韩国总统文在寅10月25日对三星集团会长李健熙去世表示哀悼，并向其遗属表达深切慰问。“已故三星集团会长李健熙将半导体产业发展成为韩国的代表性产业。”文在寅表示，在疫情下的经济困难时期，李健熙的领导能力将成为韩国企业的榜样。

韩国各政党也纷纷表示哀悼，缅怀李健熙会长为韩国经济发展做出的贡献。执政党共同民主党和在野党正义党同时表示，应该清算李健熙会长留下的不正当内部交易和政经勾结等问题。

身处过渡期，三星集团将何去何从，对韩国政治、经济和社会产生何种深远影响？让我们拭目以待。

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(责编：燕勐、杨牧)
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