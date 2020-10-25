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“金秋踏古·银杏季”活动促中德文化交流

2020年10月25日08:15  来源：人民网-国际频道
 
德国学生身着汉服
德国学生身着汉服

人民网柏林10月24日电（记者李强）日前由汉景帝阳陵博物院举办的“金秋踏古·银杏季”德国分会场于首都柏林媒体设计学院（MDH）正式开幕。活动秉承汉文化传播交流宗旨，在校园内为德国学生讲解汉文化知识，共同体验传统汉服与汉代礼仪。活动中德国学生手持“相知无远近，万里尚为邻”的横幅，用中、德双语为24日举办的“金秋踏古·银杏季”开幕式现场送去祝福与问候。

学生卡洛琳表示，她非常喜欢汉服，尤其对汉服精美的工艺十分着迷。“今天我学会了如何制作中式的女子头饰，还学到了一些关于皇帝所穿服饰的知识，比如说‘玄衣’。”

如今柏林的银杏叶尚青，中德友谊也正需要这些年轻人接过旗帜，只有两国年轻人之间能摒弃隔阂，文化互鉴，在交流中共同学习，两国的未来才能走向友好合作的正轨。

本次汉景帝阳陵博物院还将与德国媒体设计学院共同建立“汉景帝阳陵博物院—柏林MDH中国汉文化艺术交流中心”，并与11月15日正式授牌成立。该文化艺术交流中心将在德国社会进行汉文化艺术传播与推广，汉景帝阳陵博物院同时还将与MDH展开线上教育合作，针对数字化文物展示等课题进行持续探讨。

本次柏林分会场的策划人，在德学习媒体设计专业的学生闫肃表示，疫情蔓延让诸多国际文化交流活动止步，而本次活动则为后疫情时代的国际文化交流方式带来了更多可能性，为德国年轻人提供了了解、体验中国汉文化的机会，为两国年轻人的友好交往提供平台，为中德两国交流与合作夯实基础，为中德友好关系发展注入新鲜血液。

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(责编：崔越、杨牧)
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