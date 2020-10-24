中国华侨历史学会举办纪念世界反法西斯战争胜利暨联合国成立75周年座谈会

人民网北京10月24日电 由中国华侨历史学会主办，中国华侨华人研究所、中国华侨历史博物馆、五邑大学承办的“人类命运共同体视域下的华侨华人——中国华侨历史学会纪念世界反法西斯战争胜利暨联合国成立75周年座谈会”23日在京召开。中国侨联党组成员、副主席，中国华侨历史学会会长隋军出席会议并讲话，中国侨联顾问唐闻生出席会议。中国华侨历史学会副会长、中国华侨华人研究所所长张春旺主持会议。

隋军指出，自成立以来，联合国高举多边主义旗帜，引领和推动国际社会逐渐形成了携手合作、同舟共济的广泛共识。中国为世界反法西斯战争胜利作出了巨大牺牲和贡献，中国人民尤其珍爱和平，中国始终坚定支持多边主义，开创性提出了人类命运共同体理念，努力为世界和平与发展贡献中国智慧。

隋军表示，回望历史，华侨华人为世界反法西斯战争胜利、联合国发展作出重要贡献。这些功绩彪炳史册，值得永远铭记。一是鼎力支持中国抗战。二是在世界其他反法西斯战场上同仇敌忾。三是在联合国发展中作出贡献。

隋军说，站在新的历史起点上，面对一系列全球性困难和挑战，相信广大华侨华人一定会与祖（籍）国和人民一道，坚持团结合作、互利共赢，发挥优势、携手前行，以同圆共享中国梦、构建人类命运共同体为己任，共同谱写人类文明发展的新篇章！

(责编：燕勐、杨牧)