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沙特阿美石油公司为中企承建管道项目颁发“安全奖章”

2020年10月23日15:08  来源：人民网-国际频道
 
沙特阿美为中石油管道局颁发“一千万安全无事故工时证书”
沙特阿美为中石油管道局颁发“一千万安全无事故工时证书”

人民网开罗10月22日电（周輖、叶刚）“连续超过一千万工时安全生产无事故！”日前，沙特哈拉德及哈维亚北部压气站管道项目（简称“NGCP项目”）业主方沙特阿美石油公司（阿美石油）来到项目营地，为承建方中石油管道局颁发“安全奖章”并举办庆祝仪式，表彰其安全生产取得的成绩。

“我非常热爱中国，喜欢中国企业，因为中国在全球的生产制造、服务业都享有盛誉，中国企业管理的工程项目，几乎都有良好的安全表现。”阿美石油上游部总经理阿玛瑞在仪式上说，阿美石油的安全管理体系十分严格，实现连续一千万安全工时不间断的承包商数量极少。“NGCP项目取得了非常优异的成绩，这再次印证了中国企业的过硬实力和优秀品牌。”

NGCP项目是沙特哈拉德-哈维亚天然气区域能源增产提效工程的重要组成部分，施工作业涵盖油管线、气管线、电缆，石方开挖工程量大，穿越点多，作业面广，施工环境复杂，还面临较大的安全风险。“面对疫情和施工等不利因素，项目部一手抓疫情防控，一手抓安全生产，获得‘安全奖章’让我们信心倍增。”NGCP项目经理孟献强说，“从2018年12月开工至今，项目部认真执行阿美石油HSE管理标准规范，建立健全项目安全管理文化，为安全生产提供了强有力的保障和支持。”

“我们与中国企业的合作是互利互惠的合作。”阿美石油区域部门经理巴萨姆介绍说，阿美石油便与中石油管道局自2016年起开展合作，目前已达5个工程建设项目，其中有3个项目即将机械完工，可为当地石油天然气稳产增产发挥积极作用。“值得一提的是，在建设过程中，中国企业大力推进本地化采购，采购数亿美元工程安装物资，带动一批沙特本地企业更好更快发展。此外，相关项目提供了大量本地就业机会，中石油管道局在沙特招聘了近2000名本地员工到各个项目工作，不时为他们提供培训，不断提升其职业技能和竞争力。

“与中国企业共同成长，我感到非常满足和幸福。”NGCP项目当地员工阿里表示，自己曾是家乡的一所学校的英语老师，去年进入中石油管道局后，开始负责项目人力资源相关工作，“这份工作充满挑战，也让我感到非常充实。中国同事们对待工作踏实认真的态度令我印象深刻。入职一年多来，除了我的收入和业务水平都有明显提升外，还结识了许多来自中国的好朋友。”

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(责编：苏缨翔、燕勐)
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