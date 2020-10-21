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中国非洲研究院特约研究员聘任大会暨“疫情下中非共建‘一带一路’面临的机遇与挑战”研讨会举行

2020年10月21日14:49  来源：人民网-国际频道
 
中国非洲研究院特约研究员聘任大会
中国非洲研究院特约研究员聘任大会

人民网北京10月21日电 中国非洲研究院特约研究员聘任大会暨“疫情下中非共建‘一带一路’面临的机遇与挑战”研讨会昨天以线下线上方式举行。聘任大会和研讨会主会场设在北京。中国社会科学院副院长、中国非洲研究院院长蔡昉出席并致词，并向被聘任的特约研究员颁发了聘书。中国非洲研究院常务副院长李新烽，中国非洲研究院副院长郭红、王林聪出席。

蔡昉说，聘任特约研究员是中国非洲研究院一项重要的机制建设，旨在贯彻落实习近平总书记致中国非洲研究院成立的贺信精神，汇聚学术智库资源，集思广益，建言献策，帮助和加强中国非洲研究院的研究工作，进而推动中非关系发展为构建更加紧密的中非命运共同体作出贡献。这批受聘的特约研究员曾长期在一线从事涉非的外交工作、新闻报道工作和学术研究工作。他们熟悉非洲，了解中非关系的发展历程，对中国非洲研究院的工作一直给予了宝贵的支持和密切的协作，为中国的非洲研究事业不断迈上新台阶发挥了积极作用。

他表示，作为2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”中人文交流行动的一项重要举措，2019年4月9日“中国非洲研究院”的成立，体现了党和国家对中国非洲研究工作的高度重视。一年多来，中国非洲研究院在发挥交流平台、研究基地、人才高地、传播窗口“四大功能定位”等方面取得了很大进展。接下来进一步发展需要社会各界的帮助和关心，特别需要各位特约研究员贡献智慧，希望各位特约研究员在今后的工作中，从自己多年的对非工作实践经验出发，积极建言献策，对中国非洲研究院的工作提出建议和意见，希望在各位的帮助下，中国非洲研究院的工作迈上新的台阶。

蔡昉指出，当今世界正面临百年未有之大变局，中国和广大非洲国家在发展道路上面临着新的严峻挑战，加强中国的非洲研究，提升中非人文合作和交流水平，促进中非共同发展是时代的使命。为此，对受聘的特约研究员今后与中国非洲研究院合作提出四点看法：一是共同搭建对非合作和交流新平台，二是共同夯实中国的非洲研究基地，三是共同打造非洲研究的人才高地，四是共同讲好中非友好合作故事。

这次被聘任的特约研究员一共14名，他们是中国非洲研究院首批聘任的特约研究员。其中包括已退休中国前驻非洲国家大使、中国非洲学界的知名学者、中国主流媒体前驻非洲国家记者等。

14名特约研究员名单如下：

中国原驻埃及大使兼驻阿拉伯国家联盟全权代表、中国原中东问题特使  吴思科

中国原驻马里、摩洛哥大使  程涛

中国原驻纳米比亚大使  魏瑞兴

中国原驻利比里亚、博茨瓦纳使馆参赞、驻坦桑尼亚使馆公使衔参赞、驻非盟使团副代表  苟皓东

中国原驻肯尼亚大使  郭崇立

中国原驻乌干达、赞比亚大使  李强民

中国原驻卢旺达、摩洛哥大使  孙树忠

中国原驻厄立特里亚、卢旺达大使  舒展

中国原驻赞比亚大使  周欲晓

北京大学国际关系学院教授  李安山

上海师范大学历史系教授  舒运国

中国人民大学国际关系学院教授  刘青建

《人民日报》原驻津巴布韦、南非首席记者  温宪

《人民日报》原国际部西亚非洲编辑室主编  王南

研讨会上与会者认为，一方面，新冠肺炎疫情给非洲带来“持久、可怕的后果”，使非洲国家的偿债压力倍增。欧洲和美国采取闭关锁国的抗疫措施危及非洲的纺织品和服装出口，以及旅游业等。另一方面，中非合作在此形势下仍然呈现出它的生命力和勃勃生机。要确立“一带一路”建设是中非合作的主题，调整中非经贸合作思路和做法，加强非洲次区域的研究。加强与非洲国家研究机构和智库的合作交流，对重点非洲国家的研究精细化。（王南）

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(责编：艾雯、燕勐)
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