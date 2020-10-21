福州市与长崎市结好40周年友好交流活动

福州市尤猛军市长和长崎市田上富久市长出席活动并互致贺辞

人民网讯 为庆祝两市结好40周年，10月20日上午，福州市与长崎市举行了纪念结好40周年交流活动。福州市尤猛军市长和长崎市田上富久市长出席活动并互致贺词，福州市杭东副市长主持。

双方签署了两市水产交流协议，福州外国语学校与长崎商业高等学校、福州第十九中学与长崎市三重中学缔结友好学校关系的协议。与会代表深入互动，真诚交流，畅所欲言。

尤猛军表示，在这个特殊的时期，通过“云会面”的特殊方式，纪念福州市与长崎市结好40周年，畅叙友谊，共谋发展，很有意义。结好40年来，双方人员往来频繁，经贸合作不断深化，文化教育、体育赛事、文艺演出、黄檗文化等各个方面交流越来越紧密，在自来水技术、水产等多个领域，取得了丰硕的合作成果。我们在今年新冠肺炎疫情期间互赠物资、守望相助，体现了两市情同手足的密切联系，彰显了两市人民休戚与共的深厚情谊。长崎市的城市规划、空间利用等领域理念先进，船舶制造、海产品加工、旅游等产业优势突出，与福州的城市建设、产业发展有着很强的互补性，双方合作空间十分广阔。

尤猛军说，40年的友好岁月，40年的共同努力，40年的喜人成果熠熠生辉，应该珍惜。期待两市能够以“结好40周年”为契机，把握机遇、扩大合作，共同弘扬、传承传统友谊，谱写两市友好交流的璀璨篇章。

田上富久表示，本次视频交流会是长崎市与友好城市间举行的第一次线上交流活动。采用视频会议的新形式，不仅改变了以往的交流形式，更是两市友好关系发展的体现。40年来，两市在各领域的交流合作成果丰硕，尤其在水产和自来水领域，双方不仅互派考察团，互相学习交流，促进技术提升，也增进了相互信任。这次缔结友好学校，拓宽了两市在教育领域的交流合作，能够让两市更多的新生代年轻人体验和延续两市友好交流，意义非凡。

田上富久说，衷心希望两市间的友谊不断深化，期待疫情结束后访问福州，体验福州地铁，感受福州新的发展面貌，与福州市的各界朋友深入交流，碰撞出创新合作的火花。

福州市与日本长崎市于1980年10月20日正式缔结友好城市关系，是福州市的第一个国际友好城市，也是福建省第一对友好城市。两市结好以来，高层互访及人员往来频繁，经贸领域交流合作稳步发展，技术交流成果显著，文教体育交流富有成效。

(责编：苏缨翔、燕勐)