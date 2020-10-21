中企承建的科威特住房基础设施项目完成首批移交

移交仪式 刘梁皓月摄

人民网开罗10月21日电（周輖、刘梁皓月）科威特城消息：20日上午，中国能建葛洲坝集团承建的科威特穆特拉住房基础设施建设项目迎来了第一批移交，项目业主方科威特住房福利署联合科威特公共工程部、水电部、市政厅等多部委组成“项目接收委员会”参加项目移交仪式。

科威特穆特拉住房基础设施建设项目是中国和科威特“一带一路”合作的重要项目，也是中企在科承建的合同金额最大的在建民生项目，建成后将解决40万居民的住房问题。本次移交内容主要包含五又三分之一个街区区块，包含12177套住房的相关地块，占项目整体移交工程量约70%，是本项目履约的重大关键节点，移交期间获得业主方高度重视，多次前往施工现场考察。

移交仪式在项目主营地进行，项目负责人向“项目接收委员会”进行了移交汇报，随后“项目接收委员会”前往项目N6等区块进行考察和接收，重点对施工现场的雨污水检查井、通讯手孔、雨水口、供水阀门、变电站、道路沥青混凝土、路缘石等部位进行了检查，双方就施工细节和质量控制进行了交流。科威特住房福利署代表法德尔表示：“科威特各部委都非常关心穆特拉项目，中国和科威特现在合作十分密切，科威特的经济开放政策过程中和中国政府有很好的交流和合作，很多中企在这里做了很多工作，为科威特当地社会做出了一定贡献。葛洲坝集团前期做了很多工作，穆特拉项目今天的移交成果来之不易，经历了很多困难，希望项目最终的移交尽快来临，以便科威特民众尽快在这里建设起他们的新家园。”

疫情出现以来，科威特穆特拉项目部，充分利用“网格化管理”、“一人一表”等中国防疫智慧筑起项目“安全防护墙”，始终坚持防疫生产“两手抓、两手硬”，保障生产链、供应链不断，项目质量及安全管理力度不减、标准不降，确保项目生产施工有序进行。

中国驻科威特大使李名刚对项目部第一批移交表示祝贺，对葛洲坝在科威特取得的成绩表示肯定，对项目部在疫情期间克服各种困难坚持履约表示赞许。李名刚表示，希望项目部可以坚持发扬顽强拼搏的中企精神，以更好的面貌迎接项目整体移交。本项目作为科威特当地重点民生项目，备受当地各界关注。初步移交后，当地居民将在规划的地块内建设起属于自己的家园，进一步满足科威特当地民众的住房需求，提升科威特城市化水平，项目的首批移交在疫情期间将为科威特当地社会经济民生注入积极动力，同时在科威特树立起“一带一路”中资企业诚信履约、合作共赢的良好形象。

项目负责人何柏森说，境外疫情期间项目面临着诸多困难和挑战，通过精细施工计划、加大资源投入、优化激励机制，在项目4000多名中外员工的共同努力下，我们不仅保质保量完成了生产目标，还实现了提前10天移交，用中企的实际行动真正体现了“一带一路”上的“中国速度”。

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