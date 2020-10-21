蓝线勘察 直击中国维和官兵穿越雷区

扫雷官兵进入通道进行蓝桶勘察 刘攀摄

人民网贝鲁特10月21日电 近日，中国第19批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队扫雷官兵，穿越在黎以边境蓝线雷区，勘察蓝桶和安全通道设施情况，为下一步蓝桶维护做好准备。

黎以边境的蓝线，是联合国为黎巴嫩和以色列划定的约121公里的临时停火线。它是由300多个用于标记停火线的蓝桶连接而成，所以称为蓝线。根据联黎司令部命令，近日，中国赴黎维和多功能工兵分队扫雷官兵正式展开黎巴嫩南部蓝线雷区的蓝桶勘察任务，这也是新一批赴黎维和官兵部署以来首次进行蓝线勘察。

秋季的地中海畔开始转凉，一大早，扫雷官兵就来到黎以边境蓝线的西区雷场附近，徒步行走在这片“死亡地带”。他们将从安全通道口出发，然后到达蓝线标记点，对标识系统、蓝桶设施、现场环境进行评估，而后形成报告，为下一步蓝桶维护提供依据。

由于蓝线一带地势复杂，到处布满地雷，历年来，在每个蓝桶栽装点进行作业前，扫雷官兵都会先开辟一条安全通道。由于开辟时间比较久，因气候、雨水和自然灾害等因素，许多通道发生了不同程度的损毁。

第二次参加维和任务的扫雷组长和磊走在勘察队伍最前面，时刻提醒着身后的战友，看见可疑的地方，都会用探雷器进行探测，确保没有信号源之后，再告知其他人继续前进。

和磊说：“虽然我们走在安全通道内，但由于年代久远，经雨水常年冲刷，局部地表可能会产生位移，通道外的地雷有可能被冲刷到通道内，同时我们也担心一些人为因素，比如说，在通道内设置地雷的情况，为了确保安全，我们必须用探雷器对可疑的地方进行探测。”

在通道围栏上，随处可见带有骷髅头的红色警示牌。在通道的两侧，时常可以看到裸露的地雷，其中最近的距离通道不足2米。

崎岖的山路坡度越来越陡，路况越来越差，茂密的荆棘挡住了勘察小组的路，扫雷官兵不得不停下来，戴上手套，利用剪刀进行清理。遇到地势较为恶劣、情况特别复杂的通道，勘察小组每前进一米都很困难，在陡坡峭壁上，官兵们甚至需要利用绳索，在光秃秃的石壁上一点点挪动。

就在勘察任务的第一天，不少官兵即使穿着作战靴，小腿也被带刺的植被划伤，第二天，勘察小组换上了材质相对厚实的特种作战服进行作业。但由于天气炎热，中东地区经常有毒蛇、蜥蜴、狼和野猪出没，官兵们在树丛里行进需要特别小心。

每天出任务时，勘察小组都有人全副武装、扛着联合国会旗负责警戒观察。在这片无人区，维和官兵不仅要面对地雷的危险和复杂的环境，还要时刻警惕蓝线边境地区随时可能发生的矛盾冲突。此外，联黎部队还派出意大利、加纳护卫队和当地雇员，保护我维和官兵在勘察任务中的安全。

从通道口到最近的蓝桶标记点不足2公里，维和官兵却足足走了一个多小时。到达蓝桶栽装点，官兵们对每条通道的地形条件、植被情况、标识系统、封围设施和蓝桶情况5项内容，逐个点位进行勘察评分并详细记录留底。截止10月20日，4天时间，扫雷官兵对45个蓝桶和安全通道勘察完毕，在地势复杂的蓝线雷区徒步行走了50余公里。据了解，该区域的蓝线勘察任务计划于本月23日完成。（刘攀、丁文栋）

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