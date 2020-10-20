中乌中医药合作架起两国民心相通的桥梁 

人民网基辅10月20日电（记者 谭武军）乌克兰前总理、祖国党主席季莫申科日前接受人民网专访时表示，各国应重视研究中医药这一宝贵财富并将其应用于全人类的健康事业，她本人将积极推动中医药国际化。

今年8月，季莫申科确诊感染新冠肺炎后，病情一度危急，得知这个消息，中国驻乌克兰大使馆第一时间给季莫申科送去了中医药，还为她联系中医大夫，进行诊治。

回想起患病治疗时的情景，季莫申科感慨万分。她说，“我曾把新冠肺炎视为普通流感，但当新冠病毒真的到来，当我的孩子、孙子、我的亲人，我自己生病时，我才真正意识到这种疾病的严重性。在最开始的日子，也是对我来说最艰难的时刻，我的中国朋友们提供了帮助，这对我非常重要。”经过两周多的紧急治疗，季莫申科得已康复，并多次通过视频和邮件等方式向为其提供远程治疗的中国蔡传庆中医表示感谢。

季莫申科说，中医对她和家人的康复发挥了重要作用。中医药千百年来积累了丰富的经验和实践，这一独特的知识和巨大的财富不仅是中国的也是世界的。全世界应当认真研究传统中医药的宝贵遗产并将其用于全人类的健康事业。她说，中国正通过“一带一路”倡议推动中国医药走向世界，这将使沿线国家受益，她本人将积极推动在乌克兰建立中医药研究和治疗中心，为深化乌中两国在中医药领域的合作做出贡献。

中医药治愈季莫申科的新冠肺炎，只是中医药造福乌克兰广大患者的一个缩影。乌克兰国立医科大学针灸学副教授、乌克兰岐黄中医学院负责人戈洛夫昌斯基表示，乌克兰独立以来，中乌中医药合作不断深化，中医药在乌克兰影响日益扩大，从刚开始的“少有人问津”，到现在中医疗法在民间十分流行，学过中医的大夫在乌克兰十分受捧，中医技术已进入乌克兰临床治疗。

在基辅市中心的舍甫琴科区咨询诊断中心，来自中国西安的中医崔文夫妇在中心的理疗科针灸室已经行医20余年。崔文告诉记者，1997年，他与夫人来到乌克兰，在这家公立医院开设了针灸室，通过针灸、按摩、拔罐等治疗方法，为乌克兰患者治疗腰椎间盘突出、颈椎病、静脉曲张、风湿、痛风等疾病，收到了良好的效果。凭借精湛的医术和良好的口碑，针灸室吸引着络绎不绝的当地患者，每周接待量达40-50人。

前来就诊的56岁基辅市民别斯帕洛夫提及崔大夫的医术竖起大姆指，他激动地说：“崔大夫是真正的专家！10年前，崔大夫用针灸方法治疗我的胃溃疡疾病，疗效显著。这两天，我因腰椎间盘突出，背部非常疼痛，崔大夫用针灸给我扎了一次，我的疼痛感就明显缓解。中医真是太神奇了！”

作为乌克兰本土中医专家的优秀代表，今年58岁的戈洛夫昌斯基早在上大学期间就与中医结缘。上世纪80年代，戈洛夫昌斯基就读于基辅医学院时，拜读过乌克兰医学科学院通讯院士马切列特的名著《反射疗法指南》，从此对中医的针灸疗法产生了浓厚兴趣。此后，他参加了针灸和中医传统气功培训班，并利用针灸疗法为患者治病。

戈洛夫昌斯基曾多次赴华学习中医。2013年，中国甘肃省卫生计生委与乌克兰国立医科大学签署合作备忘录。同年10月，甘肃中医药大学与乌克兰国立医科大学联合在乌挂牌成立岐黄中医学院，传播中医药文化和推广中医药知识。2013年至2018年，共有5批来自乌克兰的共55名学员在甘肃开展中医药基础知识进修培训。

戈洛夫昌斯基对在甘肃中医药大学的学习经历赞不绝口。他说：“中国人常说‘百闻不如一见’。在甘肃中医药大学我们遇到非常专业的老师，他们无私地向我们传授自己的知识、经验和技能，帮助我们掌握中医疗法的精髓，让我们终生受益。如今，我们这些学员正在乌克兰、波兰等国家积极推广针灸疗法，弘扬中医药文化，造福更多患者。”

甘肃省卫健委对外交流合作处处长袁莹向人民网记者表示，甘肃中药材资源丰富、中医药文化深厚，中医药发展基础良好。甘肃作为国家卫生健康委员会确定的中乌中医药合作唯一的执行省份，近五年来与乌方开展了广泛而深入的合作，双方人员和技术交流密切，合作交流形式多样，对推动两国文化、医学和友谊发展发挥了积极重要作用。

甘肃中医药大学副校长郑贵森向记者表示，甘肃中医药大学是甘肃省实施“一带一路”战略中医药领域项目的核心构建实施单位。近五年来，该校不仅为乌克兰培训了5批次的中医学员，还多次组织专家赴乌克兰进行授课、义诊和科普活动，受到乌克兰各界的欢迎。中乌中医药领域的合作为中乌“一带一路”建设架起了民心相通的桥梁。

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