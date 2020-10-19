第四届中非法学院院长论坛举行

人民网北京10月19日电 第四届中非法学院院长论坛昨天以线上线下方式举行。论坛在湘潭大学设有主会场，中国人民大学设分会场。中国法学会法学教育研究会会长、中国法学会党组成员、学术委员会主任张文显，坦桑尼亚外交和东非合作部副部长、开放大学法学院教授达玛斯·恩杜姆巴罗等在论坛开幕式发表致词。

张文显在致词时表示，在“一带一路”建设持续推进和新冠疫情持续蔓延背景下召开本次论坛具有深远意义。在法治轨道上统筹推进各项防控工作，要坚持以人民为中心，运用法治思维和法治方式；坚持立法优先，立法、执法、司法、普法、守法、法治监督共同发力；做好法治宣传和法律服务。“一带一路”高质量发展离不开法治的引领和保障。“一带一路”秉承共商、共建、共享原则，强调打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构，法治在其中发挥着极其重要的作用。无论是贸易投资的利益保护，还是商事争端的预防和解决，依靠的也是法律。

达玛斯·恩杜姆巴罗在致词时表示，坦桑尼亚和中国具有传统友好合作关系，双方有很多共同点，在教育、能源和基础建设等方面开展了合作。“一带一路”建设也是两国合作的重点。在新冠肺炎疫情下，中非团结合作具有重要意义。希望本次论坛有助于加强中非法学界的交流与合作，协同共建中非命运共同体。

王轶在致词时表示，长期以来，中非人民守望相助，相互合作，堪称构建人类命运共同体的典范。高校应为推动中非法学界进行的沟通和交流做出新的贡献。期待中非共同努力，为中非法律教育合作树立新的样板。

湘潭大学校长李伯超在致词时对参加论坛的中外嘉宾和朋友致以诚挚的欢迎。他说，探讨“一带一路”背景下中非法律教育交流与合作，有利于密切中非人文交流，共建中非学术共同体，加强新形势下中非智库交流与合作。

韩大元在致词时表示，中非法学教育合作是世界法学教育合作的重要组成部分。中非法学院院长论坛是稳定、开放、科学、可持续的重要交流平台，在新冠肺炎疫情的影响下承载着特殊使命。期待论坛继续履行学术使命，为丰富世界法学教育体系做出应有贡献。

论坛由中国法学会法学教育研究会、全国法律专业学位研究生教育指导委员会主办，湘潭大学法学院、中国人民大学法学院承办，乌干达麦克雷雷大学法学院、湘潭大学中非经贸法律研究院协办。论坛主题为“一带一路”背景下中非法律教育交流与合作。

中国人民大学国际交流处处长时延安、 中南大学法学院院长许中缘、 广东外语外贸大学法学院院长陈云良、北京大学法学院院长潘剑锋先后主持了论坛不同阶段的研讨。中非与会者聚焦疫情新形势下中非法律教育合作等问题，从中非法学教育教学方式转型和课程体系改革、法学研究领域、涉外法学人才培养、人文交流合作等方面展开深入讨论，建言献策。

2020年是中非合作论坛成立20周年，在共同应对全球新冠疫情大流行的背景下，中非团结合作成为了主旋律。虽然疫情防控给中非经贸合作与人文交流带来了挑战，但也给中非法学教育和法律合作带来了新的发展机遇。在公共卫生与安全立法、社会风险防范与纠纷解决、线上教学研讨等方面，中非法学教育合作迎来了更大的合作空间。（王南）

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