“网上中餐厅”厨艺大赛受到埃及民众欢迎

教学视频截图

人民网开罗10月18日电（记者周輖）由开罗中国文化中心举办的2020“网上中餐厅”厨艺大赛18日落下帷幕。中心自今年4月起开设“网上中餐厅”，陆续推出24道中国传统菜肴的教学视频，并以此为基础，邀请埃及民众及常住埃及的外国人选取其中一道菜肴进行烹制，录制并提交烹制过程参与比赛。活动一经推出便受到欢迎，吸引了众多选手积极参与比赛，另有超过200万人次观看了教学视频，疫情期间为民众增添趣味的同时也增进了他们对中国饮食文化的了解。

“了解到许多埃及民众喜欢中餐，我们便利用疫情期间许多人居家的机会推出了‘网上中餐厅’教学，并通过设立比赛与参与烹制的网友互动。”中国驻埃及使馆公使衔文化参赞兼开罗中国文化中心主任石岳表示，疫情期间，开罗中国文化中心从线下转到线上，通过网络举办各类活动，丰富了居家民众的文化生活，厨艺大赛便是其中一项。

“我们选用的都是埃及当地比较容易买到的食材，并结合埃及当地的饮食特点，选取简单烹饪方式制作的家常菜，方便埃及朋友更快速地学会。”文化中心厨师汪国华担任教学视频中的主厨，为完成好每一次拍摄，他与团队成员提前进行了调研，了解埃及民众的喜好。“调研后我们发现，中餐受到许多埃及人的欢迎，甚至有人早就开始在家学做一些菜品。”

石岳文指出，厨艺大赛活动历时时间长，参与人数广，在埃及民众中产生了广泛而深远的影响，让更多的埃及民众更深入了解中国饮食文化，使中埃两国人民在疫情下民心相通，相知相助。据介绍，大赛每期已评出数名优秀选手还将参加最终评比，设置一等奖1名，二等奖3名，三等奖6名，鼓励奖10名，结果将于近期公布。

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