“国际家庭日”活动在北京齐家园外交公寓举办

人民网北京10月18日电（余颖）阿盟驻华大使、斯里兰卡公使、孟加拉公使都来了……在北京朝阳CBD工作、生活的数百名外籍友人们齐享了一场充满了爱与欢乐的嘉年华。

10月17日，第二届社区邻里节北京建外街道“国际家庭日”活动在齐家园外交公寓成功举办。

记者看到，“国际家庭日”活动现场热闹非凡，无论是汉服体验区、民俗互动区、织布机体验区，还是冬奥互动区、跳蚤市场、再生资源体验所、发电骑行点，国际家庭大人小孩都积极参加各种活动。活动还准备了精彩的街舞、魔术、乐队表演，也有中国滑雪之父单兆鉴带来的精彩分享。

阿拉伯国家联盟驻华大使H.E.Mahmoud Elamin对齐家园外交公寓的此次活动给予高度肯定：“齐家园外交公寓以其优美的环境、良好的氛围吸引了众多国际友人在此工作、生活。此次活动内容丰富，意义详实，为中外文化的展示提供了良好舞台。”

斯里兰卡驻华使馆临时代办KK Yoganaadan说：“此次活动使大家有机会互相认识、互相了解，增进了各国住户邻里间的友谊，也让我们感受到了不同文化的魅力。”住户cindy开心地说，这里从来没有这么热闹，像是盛大的节日，孩子们玩的很开心。

本次“国际家庭日”活动旨在展示国际化邻里文化，帮助居民进一步融入多元的社区文化环境，构建和谐、友爱、互助的中外邻里关系，营造友善包容、互助互信的生活氛围。朝阳区建外街道地处北京首都国际交往功能集中承载区，共有31个外国驻华使馆和2个外交公寓群，2千余名外籍友人在建外工作、生活。齐家园外交公寓作为建外街道的组成部分，位于北京长安街的东延长线上，该区域在北京市规划自然资源委、市外办组织编制的《北京推进国际交往中心功能建设专项规划》中被视为“国际文化资源交流互通的联系纽带”。未来，齐家园外交公寓将充分发挥自身优势，进一步推动国际文化交流，打造国际文化交流中心。

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