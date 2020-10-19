拉挂超级营地防御铁丝网

人民网喀土穆10月18日电（记者苏航、李晖）当地时间10月18日，中国第16批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队圆满完成联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（以下简称“联非达团”）法希尔超级营地防御工事升级改造任务，有效改善了营地巡逻警戒环境，提升了营地应对安全风险的防卫能力。

法希尔超级营地周边原有防御沙箱掩体老旧，受当地雨季雨水冲刷，加之长期高温暴晒，损毁严重。针对苏丹达尔富尔地区特殊的安全形势，为有效应对潜在的安全风险，保障超营内人员和物资安全，联非达团安全部门对营地安全防卫设施进行评估，商请联非达团工程处，由中国维和工兵分队担负升级改造法希尔超级营地周边防御设施的任务，修缮、加固、增设营地外围防御铁丝网、防御沙箱、防御掩体。

接到任务后，中国维和工兵分队对法希尔超级营地四周防御设施损毁情况、掩体增设点位，逐一进行勘察、标定，拟制施工方案。

“这是我们到达任务区后的首项任务，在落实防疫要求的前提下，我们克服干旱高温等困难，共加固外墙220米，填筑防爆网箱160个，拉挂铁丝网200余米，有效提高了法希尔超级营地的安全防卫能力。”担任此次任务的指挥员支援中队中队长任勇讲到。

历经一个月的奋战，全部施工项目通过联非达团工程部门验收。联非达团工程与环境保护处工程师亚当·阿巴卜评价说：“感谢你们的辛苦付出，中国工兵的工作标准值得信赖，是你们为法希尔超级营地构筑起一道坚固的安全屏障！为中国标准点赞，非常感谢！”

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