见证贝鲁特从废墟走向复苏——中国赴黎维和官兵援助贝鲁特港灾后重建行动纪实

对港口建筑垃圾进行清理 赵文环摄

人民网贝鲁特10月18日电 截至10月15日，中国赴黎维和多功能工兵分队官兵援助贝鲁特港灾后重建任务已完成总体计划的80%。从9月30日进入任务区展开作业起，中国维和官兵进行了14个工作日的援助任务。在这期间，中国援助分遣队原定任务点贝鲁特市区古拉玛街道的废墟清理、文物遗迹搜寻、可用物资回收和遗迹加固保护等任务已全部完成，临时新增的2条街道废墟清理和文物遗迹搜寻也已完工，贝鲁特港10号区域废墟清理、可用物资回收、钢架拆除、建筑垃圾转运4项任务全部结束。目前，还剩下黎巴嫩外交部大楼和贝鲁特港口6号、9号区域的钢架切除、建筑垃圾清理转运以及修缮加固等任务未完成。

中国维和官兵在一个个任务点高标准、高效率完成任务。在中国与多国维和部队的共同努力下，贝鲁特这座被爆炸阴霾笼罩了六十多天的城市，正在世人见证下逐步重现光明。

8月4日，贝鲁特港因2700多吨硝酸铵引发的一场大爆炸，给贝鲁特这座城市带来了严重的灾难，导致200多人死亡，近6000人受伤，大量房屋、建筑物倒塌损坏，近30万人无家可归。

“这场爆炸仿佛世界末日，粉色的蘑菇云和滚滚浓烟腾空而起，大地剧烈摇晃，门窗、玻璃等大量物品往下掉落。”现场目击者这样描述。

贝鲁特市区古拉玛街道一家店铺的店主哈劳特说：“虽然这场灾难很可怕，但我还算幸运。”哈劳特的店铺在地面一楼，没有遭到这次大爆炸严重的破坏，但离他不到10米的一栋100多年历史古建筑就没这么幸运，爆炸冲击波把它从房顶到地面垂直削成两半，一半还颤颤巍巍地矗立，另一半全部倒塌掩埋了通行的公路。公路被截断。

这条被倒塌遗迹掩埋的街道，废墟下有150多年历史的珊瑚岩、黑古砖等古迹文物、金银首饰和锅碗瓢盆等物品，现场空间狭小机械难以进入，且上方随时可能有掉落物，街道不长但难度不小。

包括哈劳特在内的附近市民，迫切希望在最短时间内恢复这条公路的畅通，期间他们不止一次找到中国维和官兵提出加速抢通的请求。

“为了防止文物受到二次破坏，大部分搜寻清理工作需要徒手完成，不能直接用机械作业，要想加快速度单纯依靠人工作业组很难做到。”市区作业组组长王虎年分析到。

为保证进度，王虎年同混编作业的法国维和分队、黎巴嫩政府及政府军代表、文物保护单位等多方进行协商，经详细评估考察，提出机械人工相结合的作业方式展开任务。

“中、法、阿几种语言的人在一起交流很麻烦，语言不通是个不小的障碍。”王虎年说，每次交流都很困难，光凭英语讲不通，需要拿手机把关键信息翻译成对应的语言来交流，一句话要用手机翻译好几次，三个国家相互传递手机查看内容。依靠肢体语言和手机齐上阵的交流，中国维和官兵提出的方案获得认可，并正式投入到援助任务中去。

经过多方合作，从受领任务进入作业区到任务结束，仅仅用了 4天时间，这条封堵了60多天的街道重新恢复通行。当街道抢通那一刻，哈劳特和他的邻居们冲着中国维和官兵竖着大拇指激动地喊着“China Good！”。“两个月了，这条因为大爆炸被掩埋的街道依旧还是一片废墟，直到中国维和军人的到来才得以改变，我仅代表个人向你们表达崇高的谢意和敬意。”哈劳特感激地说，他亲眼见证了中国维和官兵为这座城市复苏所做的努力。

市民巴萨姆一家也住在古拉玛街道附近，他家祖传4代的房屋因为这次爆炸损坏严重，屋顶被砸穿了一个直径约3米的大窟窿，不少红色瓦片都已掉落，房屋墙体撕裂发生倾斜，窗户全部脱落，阳台也仅存一小块未掉落，阳光穿过缝隙和破洞照进屋内，一片狼藉、破烂不堪。

街道清理任务完成后，中法两国维和军人迅速帮助巴萨姆一家转运家具、加固房屋、修缮窗户，并对屋顶做防雨措施。“China I Love You!”在屋顶即将封盖完成时，巴萨姆的家人对中国维和官兵说。一位40多岁的中年男子激动地对官兵说：“这些本是我们贝鲁特市民自己的工作，素不相识的你们却帮我们做了那么多，我很感谢你们，我会记住你们的帮助。”

贝鲁特港灾后重建援助任务接近尾声，谈起这次任务的感受。切割作业组四级军士长杨兴树说：“虽然每天都很疲惫，皮肤晒黑了许多，手脚也被飞溅的铁水烫出不少伤疤，但看着这座城市在我们的努力下逐渐恢复生机，看到当地市民对我们投以感激的笑容，听到他们喊出中国真棒、中国真好，我觉得这一切都值了。”（赵文环 丁文栋）

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