中资矿产企业与苏丹能矿部合作协议签署仪式在苏举行

协议签署仪式

人民网喀土穆10月16日电（记者 苏 航）15日，中国万宝矿产有限公司等中资矿产企业与苏丹能源和矿业部合作协议签署仪式在苏丹首都喀土穆举行。中国驻苏丹大使马新民、苏丹能矿部长凯里、能矿部次长叶海亚、地质调查局长苏莱曼等出席并致辞。

苏丹国内矿产资源丰富，南北苏丹分裂后，随着作为支柱产业的石油资源大部分被划给南苏丹，苏丹政府开始重视矿产资源的开发利用，特别是金矿的开发，目前已经成为苏丹的重要经济收入来源。2018年全年，苏丹的黄金产量突破120吨，成为非洲第二大产金国。为进一步促进国民经济发展，苏丹政府一直在努力引进外资，旨在对其丰富的黄金资源进行系统化的勘查和工业化的开发。

中苏两国由于长期的政治互信，一直保持着良好的外交关系，中国长年对苏丹进行经济援助也让苏丹视中国为最值得信赖的合作伙伴。苏丹政府一直在呼吁中国大中型国有企业能够进入苏丹矿业市场，从事矿产资源的勘查与开发，促进苏丹的矿业乃至国民经济的发展。此次，万宝矿产有限公司与苏丹能矿部签署RS64和RS66等6个区块的金矿勘查和开发特许权协议，系中国大型国有企业首次正式进入苏丹矿业市场。在投资金额、矿权规模、勘探技术方面都实现了历史性突破，标志着中苏矿业合作迈上新台阶，必将为苏丹经济社会发展、改善国内经济困局做出贡献。

马新民大使在致辞中表示，中苏矿业合作起步早、效果好，自上世纪70年代中国矿业专家为苏丹进行铬铁矿地质勘察开始，两国矿业合作持续不断，具有巨大潜力，前景广阔。中国政府将一如既往地支持中苏矿业合作，愿同苏方一道，秉承合作共赢发展理念，将矿业合作打造成苏丹经济发展新的增长点，使之成为中苏务实合作的新亮点。

凯里部长致辞时表示，中国发展矿业经验丰富、技术先进，中苏矿业合作成绩斐然、深具潜力，祝愿本次合作取得成功，造福苏丹人民。苏丹政府高度重视矿业发展，将进一步加强矿区安保力度，推进环保绿色矿业发展，努力改善企业营商环境。苏方愿进一步推进中苏矿业合作，加快苏丹矿业改革，在合作中实现“双赢”。

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