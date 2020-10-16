日本旅游界对中国旅游业的复苏前景抱乐观态度

人民网北京10月16日电（赵雯博、玄番登史江）“旅游再出发，北京与你同行”。2020北京文旅全球战略合作在线论坛日前如期举行。这是北京市文化和旅游局，首次采用在线直播方式举办的跨境业内论坛，分别针对欧亚非地区和美澳地区的海外旅游同业，采用英、中、日、韩、西五种语言进行了在线直播。论坛视频可于10月23日前在线观看。

在“欧亚非会场”，来自中国、日本和韩国的三位代表分别作了主题演讲。其中，北京冬奥会和冬残奥会组织委员会规划建设部总体规划处处长桂琳以“赴冬奥之约，看北京未来之变”为题，介绍了为迎接北京冬奥会北京正在发生的变化。

另外，还进行了三场小组互动讨论。其中由亚太旅游协会(PATA)副主席黄顺华主持的小组讨论题为“旅游归零与重建后疫情时期的中国旅游新常态的建立”。麦肯锡公司董事合伙人沈思文在论坛发布《新冠疫情复苏期旅游意愿趋势报告分享》。

此次在线论坛为国际机构、旅行社、航空公司、酒店及导游等多方面提供了同聚一堂，畅言分享的良机。

中青旅国际旅游有限公司副总经理宋炜在 “中国旅游销售面临的挑战与应对”的主题演讲中，详细介绍了中国自新冠肺炎疫情发生至今旅游业界的现状和面临的挑战，对后疫情时期新路线和新产品的开发以及中国旅游业的的促进发展提出了建议。

白川由佳子是一名日本旅行公司的职员，论坛后她在接受记者采访时感叹到：“新冠发生以来，中国实施了比日本更加严格的卫生管理。了解到中国对民众进行的防疫方面的细致教育，以及国家政策被很好传达到基层的一些事例后，我对中国的印象大为改观。中国旅游业目前推行的复兴方式跟日本的“Go To Travel”很相似。从以往的促销旅行产品，转变为更重视对目的地的宣传，吸引游客‘上门’。”

十一8天长假，中国各地共接待国内游客6.37亿人次，同比恢复近八成。实现国内旅游收入4665.6亿元，同比恢复近七成。记者发现，即使该论坛举办在国庆之前，大多数的参与者仍然表达了积极的观点，他们对北京乃至整个中国抱有期望和乐观看法。

对比偏重报道负面消息的日本媒体，白川女士说：“相比中国克服新冠，人员开始密切往来这些积极的报道，日本的负面消息更多，即使想出行但很多人还是会表现出担心。现在通过数据和图表了解了中国的情况后，感受到大家对未来充满了希望。很高兴能收获到很多在日本很难了解到的信息。”

中日旅游文化商务促进会（CJTC）是本次论坛日方参与者的服务提供方，该协会的井上正俊在接受采访时表示：“国庆长假期间中国人实现了6亿人以上的大移动，旅行进一步刺激了经济。现在，日本也在开展 ‘Go To Travel’活动。但日本目前还未到后疫情阶段，仍处于疫情常态化阶段，旅行时自然也会有很多限制。另外，在旅行消费方面，日本的1亿人口也与中国的14亿人口相比不是一个量级，难以相提并论。等疫情解除后，中国人的入境消费将是日本的经济复苏的不可或缺的重要推力。所以，现在对于日本旅游界来说正是了解中国，强化对华宣传的好时机。与此同时，2020北京冬奥会即将举办，中国也应该以此为契机加强对日宣传，吸引更多的日本人到中国来。”

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