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【巴拿马运河邮轮之旅5】太平洋上的珍珠——阿卡普尔科

冯 霄/文 于世文/摄

2020年10月16日13:36  来源：人民网-国际频道
 
“太平洋上的珍珠”-——阿卡普尔科 于世文 摄
“太平洋上的珍珠”-——阿卡普尔科  于世文  摄     

阿卡普尔科，墨西哥南部太平洋沿岸的国际良港，也是墨西哥著名的海滨旅游胜地，数百年来被誉为“太平洋上的珍珠”。它是墨西哥格雷罗州的最大城市，人口125万、面积2000平方公里。这里拥有优质沙滩和丰富的海鱼资源，蓝天碧海，椰林摇曳，海风习习，迷人的景色每年吸引着来自世界各地的逾400万名游客。

墨国最大的旅游中心

今年从孟春到仲秋，长达十个月之久一直宅在家里，疫情期间不时爬爬格子也是一种安慰，那就接着写尚未完成的巴拿马运河邮轮之旅。

2019年秋，结束在危地马拉安提瓜古城的游览，回到挪威人“喜悦号”邮轮上。夕阳西下时分，挥别夸特扎尔港，邮轮向西北航行。经过39小时的太平洋巡航，11月18日晨抵达墨西哥古老而美丽的港湾城市阿卡普尔科。

1550年阿卡普尔科还是个小渔村，1599年正式建市；1565-1815年成为西班牙殖民者海上贸易的主要港口。西班牙殖民统治崩溃后，贸易渐衰，直至20世纪30年代末，巴拿马与旧金山之间的航船在此停靠、加上便利的高级公路与航空运输，墨西哥物产由此出口,这里成为格雷罗州椰干、咖啡、毛皮及热带水果等农牧产品的主要集散区。随着贸易复兴，游客剧增，阿卡普尔科成为墨西哥太平洋沿岸重要的度假胜地。

阿卡普尔科魅力无穷。这座美丽而古老的港口城市拥有独特的马蹄形海湾，从阿莱曼滨海大道可眺望山海景色。鳞次栉比的高档宾馆耸立在海滨大道旁，一座座建筑风格迥异，各式餐厅、工艺品市场、购物中心和高尔夫球场一应俱全。庭院式星级宾馆内设有淡水游泳池，不远处就是海滨浴场。在连绵十多公里的海滩上，游客可下海畅游、驾摩托艇在海上驰骋、乘游艇或玻璃底船观赏海滨与海底景色、到深海区垂钓、乘滑翔伞翱翔。导游说，夜幕降临，璀璨的灯光会将海港照耀得更加亮丽，酒吧、娱乐场所活力四射。海滨夜色更为浪漫，在宁静的沙滩上，不乏缠绵絮语的恋人或轻盈漫步的游客。我们当晚要返回邮轮，没机会留下来欣赏港湾夜景、品尝阿卡普尔的酸橘汁腌鱼和撒着胡椒粉的热带水果萨拉，有些遗憾。

沿滨海大道前行，旅游车载我们先后抵达海湾沙滩和卡利提拉沙滩，一个名为“神奇海洋世界”的主题公园就在这两个海滩之间，园内有海狮表演、餐馆与咖啡吧，还有游艇与滑翔板出租，从海湾沙滩出发可去塔岛环游。我们在沙滩上漫步，观赏满目棕榈的海湾景色，享受洋面吹来的惬意海风。之后，离开沙滩前往拉卡布拉达景区观赏悬崖跳水。

悬崖跳水堪称世界一绝

拉卡布拉达（La Quebrada）景区位于阿尔普尔科海湾西侧。穿过一个矗立着跳水雕像的广场，我们来到悬崖对岸的看台上，只见悬崖陡峭，地势险峻，风大浪急；绝壁之间形成宽约4米深7米的U字形狭窄水道，巨浪拍打着绝壁发出隆隆轰鸣声。午后1点整，看到几个跳水表演者登上高40米的绝壁跳点，他们先后展开双臂纵身跃入悬崖下狭窄的海湾，身体在空中划出一条自然弧线，其优美姿态宛若空中展翅翱翔的雄鹰，令人惊叹不已。导游说，这里高崖跳水始于1934年，是堪称世界一绝的表演项目，也是阿市发展旅游业的重要支点。在旅游旺季。这里每天有5场表演，除白天两场外，有3场是在夕阳西下时和晚上表演的，晚10时的末场表演最为壮观诱人，跳水运动员手持火炬表演，火光照耀着他们在空中的身影，如梦如幻。因此，不看一场高崖跳水，不算来过这个城市。这里观看跳水的阶梯观景台还是观赏日落的绝佳场所。

跳水表演结束后，我们沿坡道上山，游览山顶的拉巴斯教堂 。仰望蔚蓝天幕下的白色十字架，感觉矗立在山顶的老教堂颇有里约的风姿。站在教堂最高处眺望，青山碧水、椰林沙滩，海湾景色一览无余，山麓建筑呈阶梯状排列，酒店、民宅，清晰可见。教堂花园曲径

通幽，绿树红花、奇石雕塑，别有天地。在花园里拍婚纱照的新人，脉脉含情，正在享受人生的美好时刻。山下广场摆满摊档，商品琳琅满目，做工精细的银饰、图案独特的文化衫、多彩的骑士大沿帽……这些具有浓郁墨西哥民族特色的商品吸引着过往的游客。

阿市与中国的历史渊源

墨西哥虽于1972年才和我国建交，但阿卡普尔科港却和我国有着悠久的历史渊源。参观圣迭戈城堡是游览阿市的最后一站。此堡垒建于1616年、位于港湾一座山丘上，其最初使命是保护西班牙商船不受海盗侵扰。如今，这座五角形要塞用作阿市历史博物馆，在丰富馆藏中有很多中国瓷器、丝绸、钱币和中式家具，引起我们的特别关注。博物馆介绍显示：阿卡普尔科是16世纪开辟的太平洋海上丝绸之路的重要港口，馆藏的精美中国物品都是由当时被称为“中国之船”的马尼拉大帆船通过海上丝绸之路运来的。这条海上丝绸之路把中国广州、泉州、澄海等闽粤港口同菲律宾的马尼拉和墨西哥的阿卡普尔科连接起来。直至19世纪，这条太平洋丝绸之路都兴盛不衰。据介绍，1599年建市之前，这里还只是个仅有250户渔民的小镇，随着“中国之船”的到来，小镇日渐繁荣起来。当年，“中国之船”抵达之日就是小镇的盛大节日，民众会拥往码头载歌载舞迎接“中国之船”，成群结队的商贩也来到码头购货，颇具规模的集市贸易逐渐形成，以至吸引了远在利马和加拉加斯等地的船只前往转运物资；随之形成了每年11月17日的“中国之船节”。导游说，现在阿市民众对当年满载货物的“中国之船”和神秘的中国都怀有深情和向往。因此，1985年8月21日，阿市与我国青岛市结为友好城市，成为顺理成章之举。2015年11月中国海军“和平方舟号”医院船和第二十批护航编队军舰先后访问墨西哥，当中国军舰抵达阿卡普尔科港湾时，更一度掀起轰动效应。导游说，当时阿港格外热闹，中墨两国国旗迎风招展，狭长的码头站满了欢迎人群，个个翘首期盼中国军舰靠港。从16世纪的“中国之船”到21世纪来自中国的“和平方舟”，从阿市博物馆珍藏的中国丝绸到当代来自中国的诸多家用电器，都述说着中国与阿卡普尔科的历史渊源，也体现出中墨两国如同陈年龙舌兰酒一般历久弥香的深厚友谊。（冯 霄/文 于世文/摄）

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(责编：苏缨翔、刘洁妍)
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