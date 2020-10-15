泰国国会主席川·立派访问泰国中华总商会

人民网曼谷10月15日电（记者孙广勇）10月7日，泰国国会主席川·立派一行莅临访问泰国中华总商会，川·立派主席还与泰国中华总商会林楚钦主席等共同植下泰中友谊万古长青树。

林楚钦主席表示，泰国中华总商会成立至今已经有110年历史，长期致力于维护泰中友好，弘扬中华优秀传统文化，推动泰国经济社会发展与慈善福利事业，搭建两国商贸投资、文化教育交流桥梁。近年来，本会着力推进“泰国工业4.0”与中国“一带一路”建设的加速对接，深化两国在工商界、中小微企业的双向投资，电子商务和高新科技等领域的合作。

今年是新中国成立71周年华诞，也是泰中建交45周年，泰中两国长期以来是最重要的全面战略合作伙伴，互相信任、互相尊敬、互惠互利。泰中两国于1975年建交双边贸易，从1975年到2019年，贸易额从2462万美元到917亿美元，贸易额扩大了3700倍。希望到2021年，泰国能实现1400亿美元的贸易额的目标。中国已连续8年成为泰国第一大贸易伙伴，泰国是中国的第13位的贸易伙伴，在东盟国家中，继越南和马来西亚后，排列第3。此外，中国也是泰国的重要外国投资者之一。2019年，中国已成为泰国第一大投资国，而今年上半年，中国依然排名为泰国第一大投资者。今年第二季度，中国的经济增长达到3.2％。希望中国的强势经济增长能推动泰国经济的发展，特别是在后疫情时期。

川·立派主席在致辞中首先感谢泰国中华总商会林楚钦主席暨诸位领导的热情接待。他表示，泰国中华总商会已有110年的悠久历史，在一个多世纪里，为国家经济社会发展做出了重要贡献，值得世人称颂。泰国是一个包容性很强的国家，许多华人华裔扎根泰国，在泰华侨华人通过勤奋努力，建立功勋，成为国家的栋梁、社会名流，他们感恩并回报这片土地，为国家的发展进步不懈奋斗。泰中友好历史悠久，一直都是好伙伴、好邻居，现在更是全面战略合作伙伴，这些成绩离不开在泰华侨华人的支持和努力。泰国中华总商会是华侨华人、华商精英的最高领导组织，中总的历届领导都在积极维护泰中友好关系、泰国经济社会的发展进步，推动社会公益慈善福利事业，特别是现任林楚钦主席，自上任以来，团结会董，开拓进取，大力创新，在疫情影响情况下，积极拓展电商等渠道，帮助泰中企业对接合作。他是年轻一代的楷模、华侨华人的榜样，为泰国的发展做出了卓越的贡献。

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