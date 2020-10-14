卢旺达90后女企业家：在中国学习电商改变我的命运

Uzuri k & y品牌的实体店。图片由受访者提供

人民网北京10月14日电 （刘以爽、实习生李璐凝）凯文·凯吉里姆普杜（Kevine Kagirimpundu）今年29岁，是卢旺达时尚环保品牌Uzuri k & y的创始人，领导着近百人的企业。她是非洲创业者大赛前十强，非洲时尚第一人，为阿里巴巴港交所上市敲过锣，得到过卢旺达总统的关注，还曾在舞台上对“偶像”马云讲述非洲产业的愿景。凯文在接受人民网记者采访时坦言，赴阿里巴巴学习电商改变了她的命运。

回收旧轮胎做时尚鞋子 打造环保理念

八年前，还在上大学的凯文做出决定，放弃更好找工作的土木工程专业，转入向往的时尚创意专业。她注意到城市里大量废弃轮胎被随意地扔在垃圾填埋场，这些废弃轮胎需要多年时间才能降解，成为蚊子繁殖的温床，大量蚊子又会传播各种疾病。

于是，一个想法在她脑海里诞生了：为什么不用轮胎做鞋子呢？不仅能够保护环境，还能在设计中融入时尚和艺术元素。谈到这里，凯文眉飞色舞地说：“我们不但能做出时尚多彩的产品，而且还得到年轻人的喜爱。”

凯文很快将想法付诸行动，还是学生的她对制鞋工艺其实一无所知，于是她在网上慢慢摸索，从“如何制作鞋子？”“制作鞋子需要哪些工具？”等问题开始查起，她发现，阿里巴巴国际站的供应商可以满足她关于原材料和设备需求，“从2015年起，我们与中国的合作伙伴建立合作，直到如今，我们一直通过钉钉保持联系”，凯文介绍。

2019年，Uzuri k & y品牌年收入突破10万美元大关，成功回收数万只废弃轮胎用以制鞋。目前团队员工85名，70%都是女性，在卢旺达首都基加利机场开有一家免税店，并登陆非洲电商平台。

这一切只是开始。凯文计划在未来推广连锁加盟店的商业模式，5年内将产品销往十个非洲国家，再以非洲为据点，逐步走向国际。她坦率地讲出她的愿景：“要打入国际市场，首先要入驻中国、欧洲等国家和地区，我们希望能够引领全球潮流。”

凯文自豪地表示：“我们销售的不仅仅是产品，而是一种可持续发展的环保理念。我们希望改变消费者的理念，让他们明白，购买产品的同时也在拯救地球，并在改变世界某个角落人民的命运。”

培训技能 帮助当地人摆脱贫困

除了成功的商业布局之外，Uzuri k& y还举办一个 “为期六个月”的培训项目，授人以渔，每年为卢旺达当地制鞋业者提供培训。

在当地，很多人迫切想要学习谋生技能，“50个名额的培训项目一次收到过300个申请，渴望学习这些技能的人数不胜数”，凯文介绍，“我们从小处着手，一开始培训制鞋工艺，后来成立了培训中心，传授手艺的同时教授他们企业经营的技巧，尤其是年轻人和女性。我们还会培训制鞋培训师，他们学成后回到自己的家乡，又能把这门手艺继续传授给其他人。”

看到更多人闯出一番天地，凯文很高兴，她认为这是一个良性循环，学成的学徒开创自己的事业，帮助当地更多人掌握谋生技能，摆脱贫困。

目前，中心已培训1060人，其中10名学员成功创立了自己的企业。谈及培训项目未来的发展，凯文信心满满：“我们计划在五年内培训一万人”。

“女性创业更不易” 为更多女性赋能

凯文的创业之路并非一帆风顺，创业之初她刚刚20岁，无法提供担保，银行将她拒之门外。

“但我没有气馁，女性要成功可能得比男人付出两倍的努力，需要做得足够好才能让别人不看轻你。如果因为我的年龄而无视我的声音，那我就再大声一点。让人们听到我的声音，认可我的观点”，凯文坚定又自信地表示。

凯文努力自学财经知识，一遍又一遍向投资人讲述创业计划。如今，事业颇有起色的她继续为更多女性赋能，不仅培训中心教授女性谋生技能，而且Uzuri k& y团队的零售部门都是女性员工，整个团队70%都是女性。

“我的发声和行为代表着女性群体，为她们发声。我认为男性女性需要通力合作”，说到这里，凯文引用了马云的一句话“把事情做到，靠男性把事情做好，靠女性把事情做妙，男女要一起干。”

凯文鼓励有志创业的女性立刻行动起来，不要害怕性别歧视而因噎废食，要有信心，搭上科技发展的顺风车，提供解决问题的方案，“这是我们的世界所亟需的”。

疫情期间，产品的销量受挫，有一段时间“几乎没有任何收益”。但她没有减薪也没有辞退任何一名员工。凯文说：“如果我直接辞退员工，他们的孩子就会没有饭吃，整个家庭都会难以为继”。凯文利用疫情期间加大对员工的技能培训，继续拓展线上平台。

她不无自豪地表示：“经过这场疫情，我们学到了很多，整个团队变得更坚强也更团结了。”

赴阿里学习“改变命运” 希望更多人复制“成功”

2018年10月31日，卢旺达政府在首都基加利宣布与阿里巴巴共同建设非洲首个eWTP （世界电子贸易平台）中心。

2019年3月，凯文来到杭州，参加阿里巴巴在eWTP框架内为卢旺达企业家举办的“阿里巴巴青年创业者培训”。马云是她最崇拜的企业家，出发前，凯文已经在网上听过不少马云的演讲。“马云总是能给人很多启发！”凯文兴致勃勃地说，“我在网上偶然看到了这个机会，当时我们正筹备线上零售店，我认为这是一个很棒的学习机会，因为我可以到全世界电商平台最发达的地方学习经验。”

两周的培训确实没让凯文失望，她在培训期间参观了淘宝村，一切令她大开眼界。她见证了电商的发展为传统商业模式带来了颠覆性的改变，她不仅参加了创业技能的培训，还了解到了电商平台如何大幅降低商业的运营成本。

“我参观的是智能村庄，我看到阿里巴巴利用科学技术，回应社区需求，帮助乡村发展科技，使得村民互联互通，足不出户就能与其他城市的人进行交易，让人们的生活变得更加便利，这简直不可思议。杭州之行拓宽了我的视野，我要把这套模式搬到我的家乡去，为当地人创造更多谋生的机会”，凯文说，“杭州之行是改变命运的经历”。

培训结束后，凯文回到卢旺达，一个月后便开启了第一家网上店铺，成为卢旺达首个线上时尚品牌，网店上线短短半年，就实现了盈利，甚至收到了来自欧洲客户的订单。

2019年11月，凯文参加了马云公益基金会主办的非洲创业者大赛，她带着她的品牌闯入前十强，在“偶像”马云面前讲述了自己的创业故事，最终成功获得创业基金。同年11月底，她受邀来到中国香港，为阿里香港上市敲锣。

2019年9月，在eWTP合作框架下，杭州师范大学阿里巴巴商学院为卢旺达的留学生开设了第一个本科班。今年凯文与杭州师范大学求学的卢旺达留学生进行视频连线，鼓励他们好好学习。凯文很高兴能看到这些卢旺达留学生能在“这么好的学校”求学，对他们来说是一个非常好的机会，卢旺达的经济发展也需要更多高素质教育的人才，她很乐意为这些学生的提供实习和就业机会，希望他们不仅要“复制”她的成功，还要比她“做得更好”。

(责编：高歌、杨牧)